HSG Oppurg/Krölpa stellt Einlaufkids beim DHfK Leipzig

Ein erlebnisreiches Wochenende liegt hinter den E-Junioren der HSG Oppurg/Krölpa. Für die Nachwuchs-Handballer aus dem Orlatal stand der lang ersehnte Ausflug nach Leipzig an, wo sie als Einlaufkinder der stärksten Liga der Welt im Einsatz waren. Doch bevor es soweit war, hieß es noch selbst Handball zu spielen und da gelang der lang ersehnte erste Turniersieg.

Beflügelt von diesem Erfolg ging es im Reisebus in die Messestadt. „In Leipzig wurden wir freundlich empfangen, erhielten unsere Einlauftrikots und eine Führung durch die Arena. Und ehe sich die Jungs versahen standen sie schon im Spielertunnel. Die Spieler holten die Kinder im Spielertunnel ab, und Hand in Hand ging es nun auf das Spielfeld – vorbei an den Cheerleadern und Fahnenträgern, angefeuert von über 4000 Zuschauern“, beschreibt Trainer Andreas Detko.

Einmaliges Erlebnis als Ansporn für die Zukunft

Die Leipziger bezwangen den TSV GWD Minden zur Freude der Orlataler mit 31:28, doch damit war für sie der Tag noch nicht zu Ende, galt es doch noch am Spielfeldrand und im Spielertunnel Autogramme zu sammeln. „Wir hoffen das es für die Kinder ein Ansporn war. Wer Lust hat, ebenfalls ein so tollen Event zu erleben, ist gerne bei uns gesehen – egal wie alt, egal ob Junge oder Mädchen“, so Andreas Detko von der HSG Oppurg/Krölpa abschließend.