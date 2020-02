Saalfeld. Die HSG Saalfeld-Könitz überrascht in der Handball-Landesliga mit viel Moral und gewinnt gegen die SG Schnellmannshausen mit 31:28

Was für ein verrücktes Spiel! Die HSG Saalfeld-Könitz sah in der Handball-Landesliga in der ersten Viertelstunde gegen den Spitzenreiter SG Schnellmannshausen wie der große Verlierer aus. Doch nach 60 Minuten jubelten die Schützlinge von Christian Wolfram über einen nicht mehr für möglich gehaltenen 31:28-Heimsieg.

Für die Gäste, die mit einer recht dünnen Personaldecke nach Gorndorf reisten, begann das Spiel wunschgemäß: Nach knapp fünf Minuten führte der Spitzenreiter 4:0 - und beim Gastgeber befürchtete man das Schlimmste. Bis zur 15. Minute kamen die Saalfelder gar nicht in die Begegnung, Schnellmannshausen baute die Führung sogar auf fünf Treffer aus (7:2, 13.). Dann war es aber vorbei mit der Herrlichkeit. Jauernik handelte sich auf Gästeseite noch im ersten Viertel der Partie eine rote Karte ein - und die HSG startete die Aufholjagd. Bis zur Halbzeit hatte man den Rückstand minimiert, sah man den Kontrahenten wieder in Reichweite. Und auch die Pause stoppte die Saalfelder und Könitzer nicht: Sieben Minuten nach Wiederbeginn und einem 3:0-Lauf ging die HSG erstmals in Führung (16:15). Schnellmannshausen hatte bereits da vor allem mit sich selbst zu tun. Denn durch die dünne Spielerdecke und zwei weiterer roten Karten musste selbst der Gäste-Torhüter als Feldspieler aushelfen. Das war ein gefundenes Fressen für die Gastgeber, die sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen ließen. „Ich möchte betonen, dass wir die Niederlage nicht allein an den zwei Unparteiischen festmachen“, sagt ein konsterniert wirkender SG-Trainer Dominik Wehner. Seine Mannschaft müsse sich auch an die eigene Nase fassen. Und die Gastgeber, die konnten den Favoritensturz nach dem schwerfälligen Spielbeginn fast selbst nicht fassen: „Was denn hier los“, fragte man ungläubig auf Facebook.