HSV-Sieben überzeugt 55 Minuten

Zu Hause bleiben die Ronneburger Thüringenliga-Handballer eine Macht. Durch den 30:26-Erfolg im Derby gegen Aufbau Altenburg rückte die Hoppe-Sieben in der allerdings ziemlich ungeraden Tabelle auf Rang zwei nach vorn. Wäre die Begegnung nach 55 Minuten abgepfiffen wurden, hätte HSV-Trainer Christian Hoppe ein durchweg positives Fazit gezogen. Da führten die Ronneburger mit 30:20 und waren drauf und dran, die Skatstädter deprimiert nach Hause zu schicken.

„Zum Schluss wollte aber wieder jeder mit dem Kopf durch die Wand. Darauf hatten wir schon im Vorfeld hingewiesen. Das geht so nicht. Darüber müssen wir reden“, war der Ronneburger Coach ziemlich verärgert. Schon in der Vorwoche hatten die Hausherren nach einem zwischenzeitlich klaren Vorsprung die Eisenacher Reserve nur mit einem Tor Unterschied bezwungen. „Bis dahin hatten wir 80 Prozent der Vorgaben aus dem Training umgesetzt. Luft nach oben ist also immer noch. Wenn wir bis zum Ende konzentriert arbeiten, gewinnen wir hier mit 15 Toren“, so Christian Hoppe.

Unter dem Eindruck der bärenstarken Schlussphase der Altenburger konnte Gäste-Trainer Oliver Schörnig das Ergebnis gar nicht so recht erklären. „Wir sind in der ersten Halbzeit an uns selbst gescheitert, hatten viele unglückliche Aktionen. Unsere Fehler hat Ronneburg eiskalt bestraft. Aber wir haben uns nicht aufgegeben und werden weitermachen, damit wir in Bälde wieder einmal über 60 Minuten überzeugen können“, so der Aufbau-Coach. Zwei Sieggaranten hatten die Ronneburger in ihren Reihen. Torjäger Mirko Alexy glänzte einmal mehr mit zehn Treffern als erfolgreichster Werfer auf dem Feld.

Einen Sahne-Tag hatte auch HSV-Torwart Kevin Günther erwischt, der in seinen 50 Minuten zwischen den Pfosten lediglich 16 Gegentore zuließ. „Die Abwehr hat es mir leicht gemacht. Gegen meine Ex-Vereine - ich habe in Altenburg, Glauchau und Ziegelheim gespielt - bin ich immer besonders motiviert. Ich hoffe es geht nun auch auswärts mit den Erfolgen so weiter“, erklärte der überzeugende Schlussmann. Nach einem etwas zähen Beginn und einem 1:2-Rückstand (3.) drehten die Ronneburger auf. Mehr als zehn Minuten blieben die Skatstädter ohne eigenen Treffer. Die Hausherren ihrerseits warteten mit einem schnellen Kombinationsspiel auf, stürzten die Altenburger von einer Verlegenheit in die andere.

Beim Stand von 10:3 (16.) musste man um die Gäste fürchten, die nach einem recht ordentlichen Saisonstart zuletzt dreimal in Folge verloren hatten. Zur Halbzeit führten die HSV-Handballer mit 16:9 und wollten auch nach Wiederbeginn nichts anbrennen lassen. Bis auf den angeschlagen geschonten Rico Stein trugen sich alle Ronneburger Feldspieler in die Torschützenliste ein. Auf die körperlichen Härte und Aggressivität der Altenburger hatte man stets die passende Antwort parat. Per verwandeltem Siebenmeter sorgte Michael Halbauer beim 26:16 (51.) erstmals für einen Zehn-Tore-Vorsprung, der bis zum 30:20 (55.) gehalten wurde. Über die fünf Schlussminuten hüllt man aus Gastgeber-Sicht besser den Mantel des Schweigens. Bei den Auswärtsspielen bei Werratal und in Behringen kann man sich solche Aussetzer nicht leisten.

Ronneburg: Günther, Puhl - C. Eisenstein (2), Halbauer (5/2), Pöhnitzsch (1), Lange (1), A. Stölzner (1), S. Stölzner (1), Alexy (10/2), Vogel (2) Stein, Dujcak (3), Seime (4).

Altenburg: Kießhauer, Reinhardt - Kranz (4), Meuschke, T. Krause (1), Bertus (8/1), Bauch (2), Bettels (2), Unger (1), Bocek (3), Le Hong, Kirmse (1), Borngräber (1), F. Schörnig (3). SR: Ricardo Hausdörfer/Martin Löwe (Bad Langensalza). Siebenmeter: Ronneburg 6/4, Altenburg 1/1. Zeitstrafen: Ronneburg 3x2 min, Altenburg 7x2 min.