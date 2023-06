Ibrahimovic verlässt AC Mailand - Verabschiedung im San Siro

Foto: Andrea Bressanutti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mailand Der Schwede Zlatan Ibrahimovic verlässt den italienischen Fußball-Club AC Mailand und wird am Sonntag groß verabschiedet.

„Der AC Mailand möchte Zlatan für die großartigen gemeinsamen Jahre danken“, teilte der Club mit und kündigte nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels gegen Hellas Verona (21.00 Uhr) im San-Siro-Stadion eine kurze Verabschiedung „unter Beteiligung des gesamten Publikums“ an. Ob und wo der 41-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist offen.

Ibrahimovic war vor etwas über drei Jahren aus den USA zu Milan zurückgekehrt. In dieser Saison ist er der älteste Feldspieler in der Serie A und kürte sich zum ältesten Torschütze in der Geschichte der Liga. Mit 41 Jahren und 166 Tagen hatte der Stürmer den früheren Milan-Profi Alessandro Costacurta von der Spitze der ewigen Rangliste verdrängt.