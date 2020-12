Am vergangenen Sonntag wollte Julius Wolf spielen. Er wartete darauf, dass es losgeht. Nur noch schnell das Interview – und dann kann endlich online gezockt werden. Und zwar mit seinen Teamkollegen Marcus Tyus und Kasey Hill.

Eigentlich hätte Julius Wolf am vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr in der Arena in Burgau sein sollen, hätte sich wahrscheinlich zu jenem Zeitpunkt mit seinen Mitstreitern erwärmt und mental auf das Spiel gegen Heidelberg vorbereitet, doch die Partie in der 2. Bundesliga wurde aufgrund eines Coronafalls in den Reihen der Heidelberger abgesagt – und deshalb saß der Power Forward in den Diensten von Science City Jena am 4. Advent vor der heimischen Spielkonsole und fieberte einem ganz anderen Spiel entgegen: Call of Duty. Dabei handelt es sich um einen Ego-Shooter, den er gemeinsam mit seinen beiden Teamkollegen aus Übersee online spielen wollte. Was man halt so macht in Zeiten von Social Distancing. „Gemeinsam kann man ja jetzt nicht viel unternehmen. Da ist es schon von Vorteil, wenn alle dasselbe Spiel zocken“, sagt Wolf und lacht.

Für den 27-Jährigen ist es die nunmehr achte Saison in Jena. Er gehört, wenn man denn so will, zum Inventar von Science City Jena und fungiert zweifelsohne auch als Identifikationsfigur. Ja, in gewisser Weise gehört der Basketballer, der im Zentrum von Jena lebt, zum Stadtbild. Er flaniert regelmäßig durch die Innenstadt, ist zwischen Pommes-Bude, Café und Bio-Markt, zwischen Eichplatz, Goethe Galerie, dem Jenaer Paradies und dem Späti an der Ecke immer mal wieder anzutreffen.

Jena ist zweite Heimat

Er fühle sich hier sehr wohl, Jena sei nach Göttingen, wo er aufwuchs, zu seiner zweiten Heimat geworden. Die Stadt sei nach seinem Geschmack. Klein, aber fein – wie Göttingen. „Ich bin ein Jenaer“, sagt Wolf, der erst noch nach dem richtigen Terminus am anderen Ende der Leitung suchen muss. Jenaer oder Jenenser – da gab es doch einen Unterschied? So oder so, die Universitätsstadt habe viel zu bieten – auch wenn man in diesen Zeiten auf so manches habe verzichten müssen wie beispielsweise die Kulturarena, sagt der Basketballer. Er hoffe, dass sich irgendwann im kommenden Jahr Gesellig- und auch Leichtigkeit in der Saalestadt wieder frei entfalten können und die leidige Corona-Thematik dann endlich Geschichte sei.

Besagte achte Saison sei jedoch zweifelsohne auch die seltsamste und schwierigste seiner Basketball-Vita, sinniert Wolf. Keine Fans, lediglich zwei Wochen Vorbereitung mit dem Team sowie die permanente Ungewissheit, ob eine Partie ausgetragen wird oder nicht. Alles werde von Corona überschattet. Das Spiel gegen Heidelberg war nunmehr das fünfte für die Basketballer von der Saale, das abgesagt wurde. Wolf rechnet nun damit, dass es im kommenden Jahr vermehrt Englische Wochen geben wird, um die ausgefallenen Partien nachzuholen. „Das ist sicherlich mit etwas Stress verbunden, doch ich denke, dass das für uns kein Problem sein sollte.“

Und ja, es sei ein eigenartiges Gefühl, permanent vor leeren Rängen zu spielen. „Da fehlt einfach etwas. Die gesamte Atmosphäre erinnert mehr an Testspiele – obwohl es um etwas geht. Gegen Rostock wäre das richtig geil gewesen, wenn noch Zuschauer da gewesen wären. Bei so einem knappen Sieg ist die Stimmung meistens riesig“, sagt Wolf. Natürlich würden sich die Basketballer untereinander motivieren und anfeuern, doch das könne nur bedingt jene Energie ersetzen, die normalerweise von den Rängen an sie herangetragen wird.

Nur zwei Niederlagen

Mit den Ergebnissen in dieser Spielzeit könne man indes Leben, schließlich habe man von sieben Partien nur zwei verloren, sagt Wolf, der damit auf die knappen Niederlagen gegen Paderborn und Trier verweist. „Das sind aber auch sehr starke Teams“, relativiert Wolf, der mittlerweile zu den älteren Protagonisten in den Reihen von Trainer Frank Menz gehört und den Co-Kapitän nach Dennis Nawrocki gibt. Er sei nunmehr ein Führungsspieler, wolle vorangehen und auch Verantwortung übernehmen – und fürs Erste sei er mit seinen Leistungen in dieser Saison zufrieden.

Eine Stärke von Science City in dieser Saison sei es indes, dass der Kader recht tief daherkomme und man nicht nur zwei, drei herausragende Akteure habe, sondern alle ihren Beitrag leisten. „Wir haben viele starke Spieler, die den Ball bewegen können und auch Punkte erzielen. Außerdem sind wir in der Offensive nicht so leicht auszurechnen“, sagt Wolf. Darüber hinaus verfüge man über eine sehr starke Defensive, womöglich sogar über die beste der Liga – und darauf könne man aufbauen.

In Form gebracht

Vor der Saison hatte sich Julius Wolf mit Hilfe von Athletiktrainer Alexander Smolenski in Form gebracht, hat zwölf Wochen hintereinander geschuftet. „Ich habe mich voll auf meinen Körper konzentriert. Ich fühle mich fitter als je zuvor“, sagt Wolf, der jedoch auch darauf verweist, dass er bei der intensiven Vorbereitung auch an der Stabilität seines Rückens gearbeitet habe. In den vergangenen Jahren hatte der Basketballer an jener Stelle seines Körpers immer wieder mit Problemen zu kämpfen und musste sich vor der Saison 2017/18 sogar einer Operation unterziehen.

Dass Stephan Haukohl nun wieder mit an Bord ist, freut Julius Wolf natürlich sehr, immerhin sind sie Kumpels – oder wie man in Basketball-Kreisen sagt: Buddies. „Das ist eine schöne Sache, mit einem Kollegen zusammen zuspielen, den man schon lange kennt. Wir harmonieren auch sehr gut auf dem Feld“, sagt der Deutschrap-Fan.

Am 30. Dezember gastieren nun die Tigers Tübingen in Jena, in deren Diensten sein älterer Bruder Enosch als Center steht. Ist es etwas Besonderes, gegen den eigenen Bruder zu spielen? „Ich finde es cool, dass wir beide in der gleichen Liga spielen, doch ich möchte das nicht überbewerten, denn am Ende will jeder von uns mit seinem Team gewinnen“, sagt Julius Wolf. Bleibt am Ende nur noch eine Frage: Wer ist der bessere Basketballer? „Das ist schwer zu sagen, denn wir spielen ja auf unterschiedlichen Positionen.“