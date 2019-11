Iftaer Arbeitssieg im Stadtderby

Freilich war die Eintracht gegen den Tabellenletzten von der Papierform her der klare Favorit, aber dennoch schienen die zwei Niederlagen der letzten Saison gegen die Treffurter manchen Iftaern noch im Kopf herumzuspuken. Und tatsächlich wollten die Normannen diesen Fakt auch nutzen und Trainer Frank Montag hatte einige wirkungsvolle Änderungen in der Formation vorgenommen. Die Gäste versteckten sich nicht und besaßen nach Lucas Möllers starkem Dribbling (5.) sogar die erste Chance im Spiel, als Matthias Mann beim Anspiel gerade noch rechtzeitig abgedrängt wurde.

Die ganze Spielfeldbreite nutzend, versuchte die Eintracht das Spiel ruhig aufzubauen, den Mut zum Risiko und druckvollen Spiel ließen die Spieler aber vermissen. Träge schleppte sich das Spiel dahin und beide Mannschaften schienen sich im Fehlpassfestival überbieten zu wollen. So wurde es auch für Normania-Keeper Carsten Stoll, der die Iftaer Spieler ja aus seiner eigenen Spielzeit bei der Eintracht noch bestens kennt, nur zweimal (10./17.) ein wenig brenzlig. Schließlich plätscherte das Spiel ohne große Höhepunkte bis zu Marius Schwanz’ Freistoß dahin, der durch Freund und Feind hindurchrutschte und beim aufgerückten Marko Wiegand landete, der mit langem Schritt den Ball aus sechs Metern zum 1:0 (34.) ins Tor schob.

Aber auch dadurch wurde das Spiel nicht besser und die nie aufsteckenden Gäste kamen mit dem Pausenpfiff sogar noch zum nicht unverdienten Ausgleich. Den weiten Freistoßball von Norman Manegold legten die Hausherren selbst in den Lauf von Matthias Mann, der konsequent aus acht Metern zum 1:1 (45.) einschoss.

Ein paar Takte schien Trainer Stephan Koch seinen Eintrachtlern in der Pause gesagt zu haben, denn das Spiel seiner Mannen wurde nun etwas druckvoller. Bei Karsten Schwanz’ unfreiwilligen Heber (50.) musste Stoll seine ganze Länge nutzen, um den Einschlag zu verhindern. Als sich dann die Iftaer in der Mitte durchspielten, ging eine Treffurter Hand zum Ball und den fälligen Elfer verwandelte Tobias Leinhos sicher zum 2:1 (51.). In der Folge besaßen beide Teams noch Möglichkeiten. Die beste Chance besaß Leinhos, dessen Schuss aus 18 Metern an der Latte landete (84.).