Bleicherode In der Volleyball-Thüringenliga beenden die TU-Damen das Jahr mit einem 3:0 in Bleicherode

In der Volleyball-Thüringenliga der Damen gewann TU Ilmenau zum Jahresabschluss bei der VG Bleicherode mit 3:0. Das Team von David Götzel holte den ersten Satz nach 19:19 noch knapp 25:22, dann wurde es mit 25:15 deutlich und im dritten Durchgang zogen die Ilmenauerinnen nach dem 13:12 entscheidend weg in der Georgenberghalle mit 25:20. Die Mannschaft um Spielführerin Melissa Moyé liegt nach elf Spielen und sechs Siegen mit 20 Punkten allerdings schon deutlich mit 13 Punkten hinter den unbesiegten Spitzenreiterinnen des VV Meiningen auf Platz drei. Zwei Punkte bei einem Spiel mehr liegt Oberweißbach aber in Schlagweite. Mit vier Punkten. Zum Jahresstart gastieren die TU-Damen dann am 13. Januar bei Blau-Weiß Gebesee.