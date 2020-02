Im Lernprozess

Mit ein wenig Abstand hatten alle ihr Lächeln wiedergefunden. Vorbei war vor allem bei Mia Bitsch und Renée Stein die Enttäuschung über das frühe Aus bei der Nachwuchs-Europameisterschaft der Jugend, Junioren/innen und U21, die im ungarischen Budapest ausgetragen wurde.

Im letzten Jahr waren die beiden Kämpferinnen von Bushido Waltershausen noch medaillenumhängt aus Dänemark zurückgekehrt. Die aus Herleshausen stammende Stein holte damals Silber, Bitsch Bronze. In diesem Jahr, mit neuer Gewichtsklasse (Stein) bzw. Altersklasse (Bitsch), galt es vor allem, Erfahrungen zu sammeln. Stein traf im ersten Kampf gleich auf eine starke Spanierin, geriet schnell 0:3 in Rückstand und rannte diesem - obwohl stark kämpfend - letztlich erfolglos hinterher. Bitsch musste in ihrem Kampf die physische Überlegenheit ihrer russischen Konkurrentin anerkennen und verlor ebenfalls.

„Es war für beide mehr drin, aber man darf nicht vergessen, dass sie erst 15 und 16 sind. Gerade Mia muss in ihre Klasse erst noch reinwachsen. Man sieht dennoch, dass beide auf einem richtig guten Weg sind. Wir sind mit dem Auftreten sehr zufrieden, denn man muss die Leistungen richtig einordnen“, sagt Noah Bitsch, der die Auswahl zusammen mit Vater Klaus begleitete und die beiden großen Talente unter seinen Fittichen hat.

Für einen kleinen Paukenschlag sorgte Sidney Michelle Ott (14 Jahre/Nippon Gotha), die bei ihrem ersten Auftritt bei einer EM gleich die Bronzemedaille holte. „Ein super Auftritt von ihr. Sie hat stark gekämpft, ich bin stolz auf sie“, zollt der Thüringer Nachwuchs-Landestrainer Respekt. Die akribische Arbeit der Gothaer Trainer Michael Kieser und Fabian Kunze zahlt sich aus. Ott zeigte auf, dass mit ihr in diesem Jahr nicht nur auf nationaler Ebene zu rechnen ist.

Die gute Nachwuchsarbeit in den Westthüringer Vereinen zahlt sich immer wieder aus. Obwohl Thüringen ein kleines Bundesland ist, schaffen es regelmäßig Kumite-Kämpfer in die deutsche Auswahl. „Wir sind klein, aber fein. Außerdem sind wir Trainer alle gut befreundet, arbeiten gut zusammen und ziehen an einem Strang“, sagt Noah Bitsch.

Neben dem Training in den eigenen Vereinen bitten er und Vater Klaus als Bundestrainer U16/18 jeden Dienstag zu gemeinsamen Einheiten an den Bundesstützpunkt in Waltershausen. Freitag kommt Landesstützpunkttraining hinzu, ehe es am Wochenende auf die Turniere geht. Dabei teilen sich Vater und Sohn auf. „Wir haben die gleiche Philosophie, aber auch eigene Ideen“, sagt Noah, der neben Ott auch andere Kämpferinnen wie die aus Heiligenstadt stammende Amelie Lücke trainiert.

Trotz der Konkurrenzsituation unter den Vereinen ist das Verhältnis herzlich. „Sobald wir die Thüringer Grenzen verlassen, sind wir ein Herz und eine Seele“, so Bitsch. Schließlich gibt es ein gemeinsames Ziel: Besser werden, Erfahrungen sammeln, in der Weltelite um Titel zu kämpfen.