In Blankenhain verspricht man sich „einen anderen Kick“

Der FSV Grün-Weiß Blankenhain hat wieder einen Trainer. Nach der Trennung von Heiko Schaarschmidt zum Ende des vergangenen Jahres soll nun Jens Klinger das Zepter schwingen. Der trainierte zuletzt den SV Gaberndorf aus Weimar. Wir sprachen mit Volker Anding, dem Vereinsschatzmeister über den neuen Trainer und die sich daraus ergebende Perspektive.

Wie kommt man auf Jens Klinger?

Eigentlich stammt er ja aus dem Burgenlandkreis, privat zog es ihn dann nach Gaberndorf. Ein Jahr war er dort auch Trainer. Im Burgenlandkreis stand er bei Herrengosserstedt an der Linie und war auch in Buttstädt Co-Trainer, als die in der Landesliga mitspielten. Nun haben wir bei uns auch einen Spieler, der aus Gaberndorf stammt. Jens Klinger war dann bei einigen Spielen von uns dabei – und so hat sich das ergeben.

Grün-Weiß hat bis auf ein Spiel alle verloren, ist Letzter – was ist die Zielstellung für die Rückrunde?

Wir haben jetzt keinen Trainer gesucht, mit dem wir unbedingt die Landesklasse halten wollen. Ich sehe das mal spieljahresübergreifend: Es gab eine schlechte Rückrunde der vorigen Saison, was sich dann krass in der Hinrunde fortsetzte. Es bedurfte einfach eines Tapetenwechsels. Heiko Schaarschmidt und seine beiden Co-Trainer haben eine gute Arbeit geleistet. Aber es brauchte einfach jemand, der die Spieler mit einer anderen Art, mit einer anderen Ansprache, mit einer anderen Motivation, erreicht, damit die anstehende Rückrunde so gut wie möglich wird. Wir versprechen uns einen anderen Kick. Ein ‘Weiter so’ war einfach nicht mehr möglich. Es hätte vielleicht dazu geführt, dass sich der eine oder andere Spieler spätestens ab März nach einer neuen Herausforderung umgehört hätte. Jetzt hoffen wir auf frisches Blut, um sportlich im Frühjahr besser abzuschneiden.

Hatte die Mannschaft keinen Bock mehr?

Wenn man Woche für Woche verliert, hat man vielleicht wirklich keine Lust mehr gehabt und hat sich Ausreden gesucht, um nicht mehr zu kommen. Deswegen muss jetzt mal jemand anderes ans Pult treten.

Was ist Jens Klinger für ein Typ Trainer, wie haben Sie ihn kennengelernt?

Ein sehr lockerer, offener Mensch. Fachlich hat er es drauf. Wir wollen mit unserem Personal, was – so ehrlich muss man sein – nicht völlig landesklassereif ist, nicht den Fußball zelebrieren. Wir wollen einfachen Fußball spielen. Und das ist die Sache des Trainers. Ich denke, dass er da etwas bewegen kann.

Gibt es personelle Veränderungen auch in der Mannschaft?

Nicht wirklich. Pedro Simao, der im Sommer von Isseroda kam, hat uns wieder verlassen. Der Sprung aus der 1. Kreisklasse hoch in die Landesklasse war doch etwas viel. Er ist übrigens nach Gaberndorf gewechselt.

Ist der Klassenerhalt noch drin?

Ja, da ist er. Nach heutigem Stand gehe ich davon aus, dass nur einer absteigt. Da zieht Hohenstein-Ernstthal aus der Oberliga zurück, auch Martinroda, so hörte ich, will zurück in die Verbandsliga. Neulich hatte ich mit Silvio Heller von Fahner Höher gesprochen – auch dort hat man wohl keinen Bock auf diese so nichtssagende NOFV-Oberliga zu gehen. All das hat Auswirkungen auf die Anzahl der Absteiger, all das lässt mich vermuten, dass es nur einer wird.

Bliebe man auch sportlich drin, wäre ein Neuanfang in der Kreisoberliga nicht ehrlicher?

Natürlich. Auch wenn es theoretisch machbar ist, drin zu bleiben, werden wir das nicht tun. Wir werden zum 31. März erklären, dass wir in der nächsten Saison in der Kreisoberliga antreten. Alles andere ist wenig sinnvoll.

Das weiß Jens Klinger?

Natürlich.

Soll der Weg des FSV Grün-Weiß irgendwann zurück auf Landesebene führen?

Diese Frage werde ich nicht beantworten. Ich werde bald 65 Jahre alt, bin schon seit DDR-Zeiten hier dabei. Als Technischer Leiter, Vorsitzender, Sportlicher Leiter. Es müssen jetzt einmal andere sagen, wohin die Reise gehen soll. Welche Mission gibt es? Es ist natürlich top, wenn man Kreisoberliga-Meister wird: Man feiert das, die Zuschauer freuen sich, klatschen in die Hände und springen im Kreis – und dann geht man hoch, holt gute Leute dazu und am Ende reicht es nicht. Und wenn es nicht reicht, gehen die, die denken, sie sind besser, wieder weg. Und was kommt dann? Ich habe vor kurzem ein Interview mit Helge Leonhardt, dem Präsidenten von Erzgebirge Aue gehört. Er wurde gefragt, ob ein Aufstieg in die Bundesliga möglich sei. Da hat er gesagt: Schön und gut, was aber dann? Für uns wird die Kreisoberliga die Spielklasse sein, was danach kommt, müssen andere entwickeln.