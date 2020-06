Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Pößneck wird wieder Tennis gespielt

Vergangenen Samstag absolvierten die Tennis-Herren 40 der Spielgemeinschaft Neustadt/Pößneck ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr. Gegner war der Tennisclub des RW Rudolstadt.

Der an 1 spielende Andreas Steenbock hatte mit seinem Gegenüber mehr Probleme als ihm lieb war. So verlor er den ersten Satz mit 4:6, gewann den zweiten mit 6:4 und im Champions-Tiebreak hatte Steenbock schließlich die besseren Nerven und triumphierte mit 10:7. Marco Kehr an Position 2 hatte weniger Probleme und gewann sein Spiel mit 6:2 und 6:4.

Andreas Knoll an der dritten Position und Frank Robrahn als Vierter im Bunde gewannen ihre Spiele souverän. So ging man mit einen 4:0 in die Doppelspiele. Im ersten Doppel siegten Andreas Steenbock und Steffen Eismann mit 6:4 und 6:1. Im zweiten Doppel machten es Marco Kehr/Andreas Distler ähnlich gut mit 6:1 und 6:1. Ein deutlicher Gesamterfolg stand zu Buche.

Erste Mannschaft mit wenig Mühe gegen Gast aus Ohrdruf

Am Sonntag absolvierte dann die 1. Herren der SG Neustadt/Pößneck ebenfalls ihr erstes Punktspiel in der Bezirksliga. Die Männer empfingen die Mannschaft von Blau-Weiß Ohrdruf. Im ersten Spiel des Tages setzte sich Mario Bootz klar durch. Genauso deutlich siegten der an 2 spielende Andreas Müller und der an Position 4 agierende Levi Hubich.

Christian Tschäpe hatte als Dritter mehr Probleme, sein Gegner war ebenbürtig. Tschäpe verlor den ersten Satz mit 6:7, machte es in Durchgang zwei mit 7:5 besser. Im Champions-Tiebreak gewann der Pößnecker mit 10:7.

In den folgenden Doppeln wurden die Karten neu gemischt. So verloren Müller/Tschäpe mit 5:7 und 3:6. Das zweite Doppel Bootz/Hubich war jedoch erfolgreich und siegte 6:0/6:0, so dass am Ende ein 6:2-Heimsieg im Protokoll vermerkt wurde.