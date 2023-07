Lionel Messi bei seiner Vorstellung in Maimi.

Weltstar in den USA

Inter Miami: So turbulent verlief die Vorstellung von Messi

Miami/Frankfurt Die Vorstellung von Fußball-Superstar Lionel Messi bei seinem neuen Klub Inter Miami war turbulent - nicht nur wegen des Unwetters.

Auf dem Laufsteg standen Pfützen, die Lasershow kämpfte mit dem Regen und das Feuerwerk streifte fast die tiefhängenden Wolken - doch das Unwetter bei der pompösen Präsentation von Lionel Messi war natürlich nichts anderes als der Segen für den „Fußballgott“ von ganz oben. „Das ist Weihwasser“, rief Mehrheitseigner Jorge Mas den durchnässten Fans von Inter Miami zu, und beorderte den Superstar auf die Bühne: „Hier ist Amerikas Nummer 10!“

Knapp 20.000 Messi-Jünger hatten am Sonntagabend ausgeharrt, um den argentinischen Ausnahmekönner im Stadion seines neuen Klubs zu empfangen. Zwei Stunden hatte sich die Vorstellung des Weltmeisters wegen eines Gewitters verzögert, dann schlenderte der neue Star der nordamerikanischen Profiliga MLS leger in Jeans und T-Shirt unter dem Jubel der Anhänger in die Arena.

Auf die Umarmung von Mitbesitzer David Beckham („Ein Traum ist wahr geworden“) sowie die Videobotschaften von US-Sportgrößen wie Tom Brady und Stephen Curry folgte allerdings eine ungeahnte „Demütigung“ aus den Reihen der eigenen Familie. Als sich Messi auf der „Ehrenrunde“ winkend seinen neuen Fans präsentierte, wurde er frech von seinem zehn Jahre alten Sohnemann Thiago getunnelt.

Lionel Messi: „Ich habe dasselbe Verlangen, das ich immer hatte"

Derartige Vorführungen will Messi zukünftig aber nicht mehr über sich ergehen lassen. Trotz seines fortgeschrittenen Alters versprach der 36-Jährige vollen Einsatz für das Team aus Florida. „Ich möchte mich bei allen dafür bedanken, dass sie mich unterstützen und mir diese Liebe geben“, sagte der siebenmalige Weltfußballer: „Ich habe dasselbe Verlangen, das ich immer hatte - zu gewinnen und dem Verein zu helfen, weiter zu wachsen.“

Diese Hilfe hat der Klub im Sonnenstaat auch dringend nötig. Nach 14 Niederlagen in 22 Spielen und elf Partien in Folge ohne Sieg steht Inter in der Eastern Conference auf dem letzten Platz. Angesichts dieser Bilanz wurde nicht nur Messi geholt. Auch der frühere spanische Nationalspieler Sergio Busquets, mit dem Messi lange gemeinsam beim FC Barcelona erfolgreich war, trägt zukünftig das Inter-Trikot.

Erwartet wird das Debüt von „La Pulga“ am Freitag, wenn Miami den neugeschaffenen Liga-Pokal mit Mannschaften aus den USA und Mexiko gegen das Team von CD Cruz Azul aus Mexiko-Stadt eröffnet. In der Liga kann Messi wegen der MLS-Sommerpause frühestens in fünf Wochen helfen, wenn die reguläre Saison mit einem Heimspiel gegen Charlotte FC fortgesetzt wird.

Lionel Messi: 60 Millionen Dollar pro Saison

Messi stand zuletzt in Diensten des französischen Meisters Paris St. Germain. Nach zwei unglücklichen Spielzeiten an der Seine war der Vertrag des Südamerikaners ausgelaufen. Neben Miami hatten Barcelona und Klubs aus Saudi-Arabien um Messi gebuhlt. Am Ende unterschrieb Messi einen Vertrag bis 2025 in Miami, der ihm 60 Millionen Dollar pro Saison einbringen soll.

Für den Weltstar werden die Spiele in der MLS laut Lutz Pfannenstiel aber kein Spaziergang. „Messi wird der Mannschaft natürlich helfen, allerdings kann auch er nicht in ein, zwei Tagen sofort alles auf links drehen“, sagte der deutsche Sportdirektor von St. Louis City SC im kicker: „Die MLS ist eine der athletischsten Ligen der Welt, das macht man nicht mal eben im Vorbeigehen.“ Das schafft nur Thiago bei seinem alten Herrn. (sid)