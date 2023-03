Italienerin Caputi pfeift DFB-Spiel gegen Peru

Frankfurt/Main Die Italienerin Maria Sole Ferrieri Caputi ist Schiedsrichterin des ersten EM-Testländerspiels der Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Peru. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Die 32-Jährige hatte im vorigen Oktober mit dem Spiel zwischen US Sassuolo Calcio und US Salernitana als erste Frau eine Partie in der italienischen Serie A gepfiffen.

Caputi ist die zweite Frau, die ein Länderspiel der DFB-Männer leitet. Bei der WM in Katar kam am 1. Dezember im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) im Al-Bayt-Stadium die Französin Stéphanie Frappart zum Einsatz. Caputis Assistenten am Samstag in Mainz sind ihre Landsmänner Alessandro Giallatini und Ciro Carbone.