Iveta Koresova verlässt Thüringer HC im Sommer

Bad Langensalza. Der Thüringer Handball-Club muss eine seiner prägenden Spielerinnen der vergangenen Jahre ziehen lassen. Iveta Koresova verlässt den siebenmaligen deutschen Meister im Sommer. Wie der Verein mitteilte, wird sich die 31-Jährige nach ihrer Babypause dem heimatnahen tschechischen Seriensieger Banik Most anschließen.

Der THC bedauert den Verlust der großen Spielgestalterin, allen voran Trainer Herbert Müller. "Sie ist eine der größten Spielerinnen, die je beim THC gespielt haben", sagt er voller Bewunderung für die Frau aus Pisek.

Seit 2013 verlieh sie dem Spiel des Thüringer HC eine besondere Note – eine der Cleverness, des Durchsetzungsvermögens und der Abschlussstärke. Mit dem THC wurde sie viermal Deutscher Meister und 2019 DHB-Pokalsieger, gewann dreimal den Supercup. In ihrer Heimat wurde sie fünfmal zur Handballerin des Jahres geehrt. Ihr Saisonrekord aus dem Spieljahr 2017/18 mit 382 Toren in 43 Pflichtspielen steht nach wie vor, 246 Bundesligatore erzielte sie dabei. So viele wie keine andere. In 231 Pflichtspielen hat sie für den THC sagenhafte 1345 Treffer erzielt.

Nach der Geburt ihres Sohnes im August war Iveta Koresova an der Seite ihres Mannes nach Pisek zurückgekehrt. Der THC hatte gehofft, dass sie mit Beginn des neuen Jahres wieder ins Training einsteigen kann. Die Ausbreitung des Coronavirus und die rasant gestiegenen Infektionszahlen vor allem auch in Tschechien verhinderten das. Dennoch setzt der Verein alles dran, um der 31-Jährigen als herausragende Spielerpersönlichkeit des zurückliegenden Jahrzehnts würdig zu verabschieden.