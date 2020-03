„Jeder wird sofort gemaßregelt“

Er ist schwer aus der Fassung zu bringen. Ein ruhiger und sachlicher Zeitgenosse. Nico Kaspersky, Trainer von Landesklässler SV Bielen. Nach dem Spiel in Wüstheuterode, was Bielen 1:3 verlor, aber konnte Kaspersky zu einem Thema nicht zurückhaltend sein. Und dabei ging es ihn um etwas Grundsätzliches.

Sie haben nach dem Spiel in Wüstheuterode das Thema Schiedsrichter ins Spiel gebracht. Wie kam es dazu?

Das Spiel wurde zur Mitte der zweiten Halbzeit immer zerfahrener mit vielen harten Zweikämpfen und teils großer Hektik auf dem Platz. Und der Spielleiter hat ein wenig die Übersicht verloren und fleißig gelbe Karten verteilt sowie einige strittige Entscheidungen getroffen, die zur großen Hektik beitrugen. Dafür bezeichnend waren zwei Szenen.

Welche denn?

Zum einen die gelb-rote Karte gegen unseren Spieler Daniel Tetzel innerhalb von zwei Minuten, bei dem Spielleiter gänzlich das Fingerspitzengefühl fehlte und die nur aufgrund einer gewissen Theatralik seines unmittelbaren Gegenspielers zustande kam. Auch die letzte Sequenz des Spiels wurde vom Unparteiischen völlig falsch bewertet und endete mit dem 3:1 der Gastgeber. Das war irregulär und aus klarer Abseitsstellung erzielt. Wir hatten Eckball in der Nachspielzeit,welcher geblockt wurde. Der zweite Ball gelangte in zentraler Position vorm Gästetor zu unserem Spieler Erwin Meißner, welcher mit Foulspiel am Torabschluss gehindert wurde. Der Freistoßpfiff blieb aus und Wüstheuterode setzte zum Konter auf unser leeres Tor an, da Keeper Martin Vopel bei der Ecke mit auf gerückt war. Ein Tor das hätte nie fallen dürfen, ob des Foulspiels an unserem Spieler nach der Ecke und der klaren Abseitsstellung danach. Dies wurde auch vom anwesenden Schiedsrichter-Beobachter nach dem Spiel im kurzen Gespräch so bewertet. Aber bei aller Aufregung über die Spielleitung, geht der Sieg für Wüstheuterode in Ordnung.

Das Thema Schiedsrichterbeobachter ist ja ein heikles, in dem Sie eine feste Meinung haben.

Ja, auf alle Fälle. Wenn ein Schiedsrichter weiß, dass ein Beobachter da ist, pfeift er ganz anders. Viel kleinlicher, ohne jeglichen Spielraum. Auch fällt mir auf, dass man überhaupt nicht reden kann. Ein Spiel lesen und sich darauf einstellen, das fehlt einfach. Jeder wird sofort gemaßregelt, es herrscht keine Kommunikation. Auch fällt mir auf, dass es viel schneller Karten gibt.

Gibt es da einen Unterschied zwischen erfahrenen und jungen Schiedsrichtern?

Auf alle Fälle. Leider ist es so, dass die jungen Schiedsrichter, die ohnehin weniger Erfahrung haben, zusätzlich nervös sind und eben alles genau nach Plan machen wollen. Nur keinen Fehler machen. Dann passiert es, dass viele Karten gegeben werden oder das Spiel außer Kontrolle gerät. Keine Frage, wir brauchen junge Schiedsrichter und ich bin froh, dass es sie gibt, sonst können wir gar nicht spielen. Mir gefällt eben dieser Umstand nicht.

Was kann man dagegen tun?

Das ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach dürften die Schiedsrichter nicht wissen, dass ein Beobachter da ist. Doch der Beobachter kündigt sich immer vorher beim Schiedsrichtergespann an (Anm. d. Red. Pflicht für den Beobachter). Vielleicht kann man da mal was ändern oder einfach mal drüber nachdenken. Mehr will ich gar nicht.