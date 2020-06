Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena geht in Rostock baden

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Mittwochabend eine deutliche Niederlage bei Hansa Rostock kassiert. Bei den Hanseaten schenkten die Thüringer das traditionsreiche Ost-Duell schon in der ersten Halbzeit durch grobe individuelle Fehler her, verloren am Ende verdient mit 0:4.

FCC-Teamchef René Klingbeil rotierte angesichts des Mammutprogramms nach dem Re-Start, änderte seine Startelf gegenüber dem achtbaren 0:0 am Sonntag gegen Uerdingen auf vier Positionen. Neben Jenas Urgestein René Eckardt kehrte der zuletzt gesperrte Daniele Gabriele zurück, ebenso der lange verletzte Patrick Schorr. Zudem durfte der 20-jährige Vasileios Dedidis zum ersten Mal in der 3. Liga von Beginn an ran. Der in Weimar geborene Mittelstürmer, der in dieser Saison in der Oberliga zwölf Mal für Jenas zweite Mannschaft traf, hatte gegen Uerdingen mit einem Kurzeinsatz sein Debüt im Profifußball gegeben. Dass mit Laurens Zintsch (21) und dem Geraer Niclas Fiedler (22) zwei weitere Talente bei sommerlichen Temperaturen im Ostseestadion im Kader standen, darf als Fingerzeig für die nächste Serie in der Regionalliga gewertet werden.

Eigentlich machten es die Thüringer in der ersten Halbzeit ganz gut, waren trotz ihres feststehenden Abstiegs gegen die Rostocker, die noch um den Aufstieg kämpfen, ebenbürtig. Dedidis hatte gar die Chance zur Führung (10.). Doch dann leistete Schorr Aufbauarbeit Ost, spielte eine klägliche Rückgabe auf Jo Coppens im Jenaer Tor. Der reagierte nicht schnell genug und Pascal Breier nutzte die Unaufmerksamkeit zur Führung (16.). Jena wehrte sich, auch wenn Hansa Feldvorteile hatte. Ein Tor von Dedidis, der abstaubte, wurde wegen Abseits aberkannt (33.). Aber ein erneuter Aussetzer, diesmal war es Nico Hammann, der den Ball an der Mittellinie vertändelte, entschied die Begegnung vorzeitig. Am Ende war erneut Breier Nutznießer (44.). Als Coppens wenig später Nikolas Nartey im Strafraum foulte und Maximilian Ahlschwede den Elfer verwandelte, war das 0:3 zur Pause perfekt.

Klingbeil reagierte, nahm nach der Halbzeitpause Dedidis vom Feld und brachte mit Anton Donkor einen Ex-Rostocker, der beim 3:1-Sieg im Hinspiel für den FC Carl Zeiss getroffen hatte. Auch Raphael Obermair kam rein, ersetzte Tim Kircher. Kampflos wollten die Saalestädter die drei Punkte trotz des enormen Rückstandes nicht herschenken. Pech: Ein Treffer von Gabriele zählte nicht – wieder Abseits (57.).

Nur kurze Zeit später zeigte Schiedsrichter Eric Müller erneut auf den Punkt im Jenaer Strafraum. Diesmal war FCC-Kapitän Aytac Sulu der Sündenbock, der Daniel Hanslik wohl foulte (61.). Aber Coppens hatte beim zweiten Strafstoß das bessere Ende für sich, parierte gegen Nico Granatowski.

Das half am Ende wenig. Teamchef Klingbeil gab der Jugend eine Chance, brachte neben Zintsch und Fiedler auch noch Max Gottwald. Das 0:4, das Hansa nach wunderschöner Kombination durch Rasmus Pedersen erzielte (88.), konnte sie aber nicht mehr verhindern.

Bereits am Samstag sind die Jenaer wieder gefordert, dann zu Hause im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Viktoria Köln (Anstoß 14 Uhr).

Hansa hat mehr Grund zur Freude. 3:0 liegen die Norddeutschen zur Halbzeit bereits vorn. Foto: Thomas Weigel

FC Carl Zeiss Jena verliert 4:0 in Rostock FC Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock Foto: Thomas Weigel

FC Carl Zeiss Jena verliert 4:0 in Rostock FC Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock Foto: Thomas Weigel

FC Carl Zeiss Jena verliert 4:0 in Rostock FC Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock Foto: Thomas Weigel



FC Carl Zeiss Jena verliert 4:0 in Rostock Hansa Rostock gegen Carl Zeiss Jena Foto: Thomas Weigel

Jenas Jannis Kübler (rechts) entwischt dem Rostocker Kai Bülow. Foto: Thomas Weigel

Teamchef René Klingbeil treibt seine Jenaer Mannschaft an der Seitenlinie an. Foto: Thomas Weigel

Marius Grösch versucht Hansas Doppeltorschütze Pascal Breier zu stoppen. Foto: Thomas Weigel