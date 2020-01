Jenaer Basketballer Garrett: „Chiefs gewinnen den Superbowl“

Einzigartig. Faszinierend. Vincent Garrett findet noch einige Attribute mehr, wenn es um jenes Großereignis geht, was in der Nacht von Sonntag auf Montag ansteht. Der Super Bowl. Ein Spiel, in dem es um nicht weniger als die Meisterschaft im American Football geht. Ein Ereignis, das Millionen weltweit in seinen Bann zieht. „Ich weiß nur nicht, ob ich das durchhalte, ohne einzuschlafen“, sagt der US-Amerikaner und lacht. Er, der Basketballer von Regionalligist Culture City Weimar, möchte sich es trotzdem nicht entgehen lassen. Irgendwie.

Gegen halb ein Uhr nachts ist Kick-off, wie es heißt. Dann fliegt das lederne Ei das erste Mal in den Nachthimmel von Miami, Florida. Die San Francisco 49ers treffen auf die Kansas City Chiefs. Ein Duell, was die Wettanbieter im Vorfeld kaum weisgesagt haben. Die New England Patriots um ihren Superstar Tom Brady, die Green Bay Packers um Quarterback Aaron Rodgers oder auch die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson hätte auch er eher im Finale erwartet. Die Augen des Vincent Garrett glänzen eingedenk dieser Namen. Brady, 42 Jahre alt. Der ‘GOAT’, wie Garrett erzählt. Das heißt so viel wie: ‘Greatest of all time’, zu deutsch: Der Größte aller Zeiten. Sechs dieser berühmten fulminanten Ringe, die es für einen Sieg im Endspiel gibt, hat der Quarterback der Patriots bereits um seine Finger, er macht aber immer noch keine Anstalten, seine Karriere zu beenden. „Er hatte vor einem Jahr seinen großen Moment mit dem Gewinn des Super Bowls. Vielleicht hat er den Zeitpunkt verpasst“, sagt Garrett. Er glaube nicht, dass Brady noch einmal weitermacht. Immerhin laufe sein Vertrag beim Team aus Foxborough aus. Garrett hat da aber noch ein ganz anderes Argument: die ‘New-Age-Quarterbacks’, wie er die nachwachsende Generation der Spielgestalter nennt. Einer wie Patrick Mahomes eben, der an diesem Wochenende mit den Chiefs im Super Bowl steht. „Der kann nicht nur sensationell werfen, der kann auch selbst rennen“, sagt Garrett. Zu diesem Typ Spieler gehöre auch der Name Lamar Jackson aus Baltimore. Der habe in dieser Saison schon gezeigt, wohin sich der American Football entwickeln werde. „Ich habe mir einige Spiele angesehen, die Möglichkeit gibt es ja auch in Deutschland zum Glück“, sagt Garrett. Die Nächte habe er sich aber nicht allesamt um die Ohren geschlagen. So was ginge nur, fügt er an, wenn am nächsten Tag kein Training anstehe.

Und wenn die Spiele nicht mit denen seiner Brüder kollidierten. Der eine spielt in den USA, der andere in Europa. Und zwar Basketball. Stolz erzählt Garrett von seinen Geschwistern: Alfonzo McKinnie, der mit den Cleveland Cavaliers in der höchsten Spielklasse, der NBA spielt. Oder Keifer Sykes, der mit Olimpia Mailand in der Euro-League mitmischt. Dass er selbst ‘nur’ in der Regionalliga spielt, störe ihn nicht. „Ich freue mich über die vielen talentierten Spieler, die ich jeden Tag besser werden sehe, die ich auf ihrem Weg begleiten kann“, sagt er. Sport gehöre eben einfach zum Leben dazu, der Basketball habe ihn in viele schöne Ecken der Welt verschlagen. In Norwegen hat er gespielt, in Luxemburg, der Mongolei, Japan, der Dominikanischen Republik – und nun in Thüringen. Erst für Science City Jena II, jetzt für Weimar – wobei dies das gleiche Team sei, wie er erklärt. Im vergangenen Sommer zog die Mannschaft um. Noch sei das Fluidum in der Asbachhalle nicht mit jenem in Jena zu vergleichen. Man sei aber noch am Anfang.

Die Familie stamme aus Chicago in Illinois, wie Garrett berichtet. Eine Stadt, in die es ihn aber nicht unbedingt zurückziehe. In der Westside sei er aufgewachsen. „Das ist nicht die sicherste Gegend der USA“, erzählt er. Die Kriminalitätsrate der „Windy City“ suche seinesgleichen. Sein Wohnort in den Vereinigten Staaten liege deshalb in Arizona. Die Vorteile lägen auf der Hand: „Dort ist es immer schön warm. Wenn wir das Wetter von dort noch nach Thüringen holen könnten, würde ich hier nie wieder weggehen“, sagt Garrett und lacht.

In der Highschool habe er natürlich auch Football gespielt. Als Receiver, also als Passempfänger. Das sind die schnellsten Spieler auf dem Feld, jene also, die vom Quarterback das Ei zugeworfen bekommen, um dann auf möglichst direktem Wege Richtung Endzone zu sprinten. Freilich habe das Spaß gemacht, wobei der Football dann eben doch eine sehr körperbetonte Sportart sei. Hat er sich etwas deswegen für den Basketball entschieden? Garrett lacht, schüttelt den Kopf und erklärt kurzerhand: „Eigentlich wollte ich Koch werden“.

Ist er aber nicht geworden – in Green Bay ist er ans College gegangen. Der kleine Ort erinnere ihn an Jena, aus amerikanischer Sicht eben keine Großstadt. Dort habe er sich – genau wie hier – wohl gefühlt. Und er hat fast täglich Kontakt gehabt mit den Spielern der Green Bay Packers. „Sehr oft haben wir zusammen gegessen, uns unterhalten. Wir waren auch sehr oft bei deren Spielen“, erzählt Garrett. Allein deswegen sei er ein großer Fan dieses Teams geworden, in dem noch immer Quarterback Aaron Rodgers das Sagen hat. „Ein absolut toller Typ“, sagt der Korbjäger. Ein Footballer ohne Starallüren, der auch sehr oft beim gemeinsamen Dinner mit den Basketballern dabei war. Allein deshalb ärgere es ihn sehr, dass es die Packers in diesem Jahr nicht ins Finale geschafft haben. „Ich hätte es Rodgers so sehr gegönnt“, sagt Garrett. Jetzt habe er für das Endspiel keinen Favoriten. Obwohl: „Die Chiefs gewinnen. Sie haben den ‘one and only’ Mahomes.“

Egal ist es nämlich nicht, niemals – ob Chiefs oder 49ers. Die Amerikaner werden, wie Garrett auch, für ein Team halten, sich am Ende mit dem Sieger freuen. Echte Rivalitäten, wie man sie aus Deutschland kennt, diese ‘Derbys’, die gebe es drüben nicht so häufig. Klar stehe man im Wettstreit und ja, einige aus seinem Umfeld verstünden nicht, warum er, der aus Chicago kommt, nicht für die Bears aus seiner Stadt jubelt, sondern für die Packers, die 300 Meilen nördlich angesiedelt sind – aber am Ende ist es kein Hauen und Stechen, wie man es hierzulande beispielsweise aus dem Fußball kennt.

Deswegen sei für die meisten Amerikaner, so erzählt es der Basketballer, der Tag des Super Bowls ein Feiertag. Wer nicht vor Ort sein kann, der zündet in seinem Garten den Grill an. An diesem Sonntagabend im Februar jeden Jahres erfüllen seine Landsleute gleich alle Stereotype, die man den Amerikanern so zuordnet. Gutes und vor allem reichlich Essen, Softdrinks und Bier, dazu Popcorn. Es sei aber eben auch ein Abend, an dem die ganze Familie vor dem Fernseher sitzt. Es seien Stunden, in denen höchstens über die Pfiffe der Schiedsrichter gestritten wird, in denen andere Dinge in den Hintergrund träten.

Irgendwie faszinierend. Einzigartig eben.