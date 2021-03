Jonglieren für die Jüngsten

Nordhausen. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht einfach und für einen Erwachsenen etwas albern aussieht: Jonglieren lernen ist alles andere als leicht. Dazu bedarf es Disziplin, Geduld und Durchhaltevermögen. Tugenden, die Kindern auf spielerische Art und Weise vermittelt werden sollen.

Da dies in der aktuellen Lage nur über den heimischen Computer oder das Tablet möglich ist, bietet die Kreissportjugend Nordhausen (SJN) einen speziellen Kurs über die Videoplattform Youtube an. „Wir wollen Spaß vermitteln und werden alles kindgerecht aufbereiten. Mit dem Jonglieren geht es los. In den kommenden Wochen werden weitere Elemente aus dem Zirkus folgen. Das können Artistikübungen oder Balancieren sein. Auch das Thema Clowns werden wir aufgreifen“, erklärt Steffi Böttcher vom Studio 44 aus Nordhausen, zu dem der Zirkus Zappelini gehört.

Zirkus Zappelinikämpft ums Überleben

Der Kurs ist gerichtet an Kinder ab der Grundschule. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. „Natürlich können auch Vorschulkinder mitmachen, wenn sie bereits motorisch gut ausgebildet sind. Das muss man situativ entscheiden“, sagt Böttcher.

Für die Artistin ist diese Möglichkeit ebenso Neuland und eine Gelegenheit, sich in der Lockdown-Phase wieder in Erinnerung zu bringen.

Denn auch der Zirkus kämpft ums Überleben. „Wir befinden uns im Ausnahmezustand. Wir betreuen gerade drei Projekte gleichzeitig, von denen dann zwei wieder in die Schublade kommen. Aber wir müssen vorbereitet sein. Der Onlinekurs macht viel Spaß. Es ist schön, zu wissen, dass am anderen Ende der Kamera Kinder zuschauen, mitmachen und etwas lernen“, erklärt Steffi Böttcher.

Selbstverständlich können auch Erwachsene an dem Kurs teilnehmen und die Grundfertigkeiten des Jonglierens erlernen. Aber für Böttcher stehen die Kinder im Vordergrund und darauf ist der 20-minütige Kurs aufgebaut. „Da dürfen sich Erwachsene nicht wundern, wenn wir in kindgerechter Sprache interagieren“, schmunzelt die Zirkusmitarbeiterin. Für alle, die den ersten Kurs verpasst haben sollten, steht das Video vom ersten Teil noch online, so dass fleißig geübt werden kann. Der Zirkus Zappelini wird seine Zelte, ungeachtet wie die derzeitigen Bestimmungen ausfallen, aufbauen und auf Lockerungen warten, damit Besuch empfangen werden kann. „Wir hoffen, dass es bald losgehen kann. Für den Sommer machen wir uns auf jeden Fall Hoffnungen“, sagt Böttcher.

Unter www.youtube.soziokultur.me startet der Kurs am Sonntag, 9 Uhr.