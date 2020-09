Jugend forscht bei Eintracht Sondershausen

Nachdem sich der BSV Eintracht Sondershausen auf die Fahnen geschrieben hat, den eigenen Nachwuchs zu fördern und auf Spieler der Region zu bauen, lässt der Verein nun Taten folgen.

Gleich mehrere Spieler aus dem erfolgreichen A-Junioren Jahrgang der vergangenen Saison, sollen an die Männermannschaften herangeführt werden. Mit dem 19-jährigen Philipp Schinkel rückt ein talentierter Torwart ins Männerteam auf, der zum Auftakt der Kreisoberliga vergangenen Freitag in Leimbach ran musste. Seit 2006 ist der gebürtige Sondershäuser dem Verein angehörig und zählte in den letzten Jahren im Juniorenbereich zu den großen Stützen auf Landesebene.

Mit dem in Mühlhausen geborenen und in Großbrüchter wohnenden Marvin Kapell (18) bietet sich ein Mittelfeldspieler an, der seine Stärken sowohl defensiv als auch in der Zentrale sieht. Seit 2007 bei Eintracht spielend, möchte er im Männerteam Fuß fassen.

Der gebürtige Weimarer Marius Grüllmeyer (19) begann seine Karriere in Bad Frankenhausen und wechselte frühzeitig zur Eintracht. Als Abwehrspieler zeigte er sich in den Testspielen sehr lauffreudig und deutete sein Potenzial an.

Der Hachelbicher Marcel Börold (19) schnürt seit nunmehr 15 Jahren die Fußballschuhe für Eintracht Sonderhausen. Das große Talent des schnellen Flügelspielers wurde vor allem durch die Nominierung für die U-15-Landesauswahl Thüringens unterstrichen.

Leon Eisfeld (18) wurde in Gießen geboren und ist in Lipprechterode wohnhaft. Der Abwehrspieler, der sich besonders als linker Innenverteidiger wohlfühlt, begann 2007 in Bleicherode mit dem Kicken und stieß über Lipprechterode zum Nachwuchs von Eintracht.

Der vielseitig einsetzbare Max Teubner (18) fühlt sich sowohl als Innenverteidiger sowie auf der Spielmacherposition wohl. Teubner wohnt in Nohra und kam über Werther und Großwechsungen zeitig zur Eintracht.

Der Grüninger Marius Mrowka (18) begann seine Karriere 2008 bei Blau-Weiß Greußen, ehe er nach Sondershausen zur Eintracht wechselte. Mrowka möchte nun als Stürmer im Männerteam Fuß fassen und auch dort seinen Beitrag in der Offensive leisten.

Neben den vom FSV Wacker Nordhausen zur Eintracht zurückgekehrten Bastian Seidel (18) und Nils Schröter (17), setzt der Verein auf eine Vielzahl von Juniorenspielern. Es bleibt zu wünschen, dass die Integration optimal verläuft, wobei jedem im Umfeld bewusst sein dürfte, dass dieser Prozess seine Zeit benötigt. Und diese Zeit soll allen Mannschaften auch gegeben werden.