Jugend forscht erfolgreich

Wenn man Oberliga spielen will, dann muss man mindestens drei Akteure zu Beginn aufs Feld bringen, die jünger als 23 Jahre sind. Beim Gast waren das mit Jan Roschlaub, Jannis Zimmermann, David Vogt und dem nicht eingesetzten Enes Hoppe vier. Die Grün-Gelben hatten aus der Kategorie „Jugend forscht“ mit Adam Marzuck, Mateusz Szmynaki, Georg Kaiser, Tommy Barth, Tom Krahnert, Tim Rühling, Julian Zarschler, Sven Rupprecht sowie die Wechsler Leo Gehrmann, Markus Baumann und Vincent Michl gleich zwölf Youngster im Kader.

Am Ende siegte die Jugend über die Erfahrung. Und das, das wollte auch Martinrodas Coach Robert Fischer nicht bestreiten, verdient. Die Hausherren, die bewusst unter der Woche darauf gedrängt hatten, auf Rasen zu spielen und deshalb auch ihr Abschlusstraining in Rudolstadt/Ost durchführten, was sich letztlich auch als ein Baustein für den Dreier erwies, begannen druckvoll. Doch der ersten Ecke und einen Schuss von Robert Bismark über den den Kasten (1., 3.) des plötzlich ins Tor gerückten Sebastian Bach, der aber wohl zum besten Spieler seiner Mannschaft wurde, folgte ein Freistoß für den FSV aus dem Halbfeld (5.).

Dann lag der Ball 18 Meter mittig für die Einheit zum Standard, aber Marco Riemer traf nur die Mauer (6.), Kurz darauf war Marczuk beim Herauslaufen rechtzeitig vor einem Gästespieler. Die erste richtig gute Chance der Begegnung gehörte dem Tabellenvierzehnten, doch Kaiser klärte gegen Marc Fernando in letzter Minute (18.). Es sollte für längere Zeit die letzte Möglichkeit des Aufsteigers sein. Denn mit zwei „Riesen“ von Schirrmeister, bei denen Bach nicht ahnen ließ, dass er ein Jahr nicht gespielt hatte und nur aufgrund von Krankheitsausfällen zwischen die Pfosten gerückt war, bewahrte der FSV-Keeper seine Mannschaft vor einem Rückstand (21., 22.).

„Daraus muss man einfache Tore machen“, ärgerte sich Co-Trainer Tim Ackermann. Auch bei einer Eingabe von Rupprecht (28.) war Bach zur Stelle. Und als Riemer frei vor dem Martinrodaer Schlussmann abzog, verhinderte der eine weitere hochkarätige Chance (36.). Einheit dominierte die ersten 25 Minuten nach Wiederbeginn ganz klar und beschäftigte Martinroda in deren Hälfte. Aber zunächst schienen sich die Rudolstädter weiter im Auslassen von sehr guten Gelegenheiten zu überbieten. Nach 51 Minuten war ein Treffer bei Riemers Kopfball möglich.

Doch dann wurden die Rudolstädter Anhänger endlich vom Trauma Chancenverwertung erlöst. Diesmal hatte Schütze Schirrmeister leichtes Spiel, das Leder aus vier Metern ins Eck zu schieben. Er wurde nach Doppelpass zwischen Riemer und Rupprecht und dessen präziser Eingabe völlig freigespielt (58.). Zwar agierte der Gast danach etwas offensiver, für echte Gefahr konnte er jedoch nicht sorgen.

Nach genau 70 Minuten dann das zweite und letztlich entscheidende Tor. Das wurde erneut über drei Stationen und dem Pass von links von Rupprecht auf den wiederum freien Riemer erzielt und war wiederum klasse herausgespielt. Auch der FC-Coach kam dabei richtig ins Schwärmen. „Das waren fantastische Tore“, lobte er die Entstehung und Vollendung. Der Einheit-Trainer war mit der Leistung der Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit im grün-gelben Jersey mit dem Spiel zufrieden.

„Wir haben uns zunächst schwer getan mit dem Rasen nach vielen Wochen auf dem künstlichen Geläuf. Wir haben mit dem Spiel über die Halbräume und die Dreierkette die Außen unter Druck gesetzt, wobei wir die langen Bälle auf Hertel hinten gut absichern mussten. Der Sieg war auch in der Höhe verdient “, lautet das Fazit von Jähnisch. Robert Fischer machte seiner Mannschaft die noch am Vormittag drei Ausfälle zu verkraften hatte, ein Kompliment. „Aber Rudolstadt hat mit den beiden einzig richtigen Chancen die Tore gemacht. Das ist natürlich brutal effektiv.“