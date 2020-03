Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Eisenacher Schwimmer sahnen kräftig ab

Fünf Teilnehmer, 25 Starts, 19 Medaillen – das ist die überragende Bilanz aus Sicht des Eisenacher SSV beim Kinderschwimmwettkampf in Jena. Elf Vereine aus Thüringen und Sachsen trafen sich mit über 150 Kindern der Altersstufen 2009 und jünger, um in der Schwimmhalle in Lobeda ihre Leistungen zu vergleichen.

Im Jahrgang 2011 verwandelten Caroline Penz sowie die Zwillinge Emilia und Paulina Müller ihre 15 Starts zu 15 Mal Edelmetall. Caroline gewann vier Goldene über 25 m Delfinbeine (24,09 s), 50 m Freistil (41,50 s), 50 m Schmetterling (49,53 s) und 100 m Lagen (1:48,82 min). Nur über 25-m-K-Beine musste sie sich mit Silber „begnügen“. Emilia stand einmal ganz oben auf dem Treppchen, war dreimal die Zweitbeste und holte einmal Bronze. Paulina gewann drei silberne und zwei bronzene Medaillen. Caros Schwester, Henriette Penz, erbeutete im stark besetzten Starterfeld des Jahrgangs 2010 zweimal Bronze. Bei den Jungen holte sich Nick Hündorf (2009) einmal Silber und einmal Bronze.

Der neue Landestrainer des Thüringer Schwimmverbands, Erik Hanold, nutzte den Wettkampf, um das Gespräch mit den Vereinen zu suchen und sich über die Leistungen zu informieren. „In einem persönlichen Gespräch bot er seine Unterstützung bei technischen oder organisatorischen Fragen an und gab Tipps zur Ausrichtung von Trainingslagern“, schilderte ESSV-Übungsleiterin Lisa Maria Martin. Am Rande verkündeten die Jenaer Schwimmvereine: Schon in wenigen Monaten soll in direkter Nachbarschaft der alten Schwimmhalle, der Bau einer neuen Multifunktions-Schwimmhalle mit einer Beckenlänge von 50 Metern beginnen.

Derweil erreichte die Masters des Eisenacher SSV die Nachricht, dass der Deutsche Schwimmverband aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionszahlen die internationalen deutschen Meisterschaften der Masters „Lange Strecke“ abgesagt hat. Der Wettkampf sollte ursprünglich vom 27. bis 29. März in Solingen stattfinden.