Junge Karateka Pia Kästner ist in Top-Form

Am kommenden Wochenende (10. und 11. Oktober) wird es für die zehnjährige Pia Kästner aus Bad Tennstedt mal wieder ernst. Für ihren Heimatverein Bushido Waltershausen wird die junge Karatekämpferin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis beim U-18-Randori in Waltershausen an den Start gehen. Doch Kästner kann voller Selbstvertrauen starten, denn die zurückliegenden Wochen verliefen äußerst erfolgreich.

Bei den „Thüringia Open“, der offenen Thüringer Karate Meisterschaft in Pößneck, überzeugte die Fünftklässlerin der Novalis Regelschule in Bad Tennstedt, di seit ihrem sechsten Lebensjahr Karate bei Bushido Waltershausen betreibt, und holte sich in ihrer Altersklasse (AK) U12 und der Gewichtsklasse -30 Kilogramm (kg) den ersten Platz.

Silber mit dem Team

In der Kategorie „U12 Allkat“ (alle Gewichtsklassen) schaffte sie es auf Rang drei und gemeinsam mit Ihren Teamkolleginnen vom Bushido Waltershausen holte Kästner, die drei- bis viermal wöchentlich in Bad Tennstedt und im Bundesleistungszentrum in Waltershausen trainiert, in den U-12-Teamkämpfen die Silbermedaille.

Ihre gute Form unterstrich Kästner, die im November 2019 Vize-Landesmeisterin bei den unter 10-Jährigen wurde, nun auch bei den „Chemnitz Open“. In diesem Turnier ließ sie ihre Konkurrenz aus Dresden, Amtsberg, Stollberg und Chemnitz hinter sich. Im Modus „Jeder gegen jeden“ zeigte das Karate-Talent beeindruckende Vorstellungen und konnte alle ihre Duelle ohne einen einzigen Gegentreffer und mit vielen Punkten für sich entscheiden.

Klar, dass die Freude über Gold anschließend groß war. Mit ihren Teamkolleginnen gewann sie außerdem Silber in der Altersklasse U12. Beste Voraussetzungen also, um am kommenden Wochenende wieder der Konkurrenz auf den Matten das Fürchten zu lehren.