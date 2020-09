Junge Weimarer Handballer einfach abgezockter

Der Weimarer Georg Hobein (in Grün) wird von Felix Baatzsch gestoppt.

Irgendwie war einiges etwas anders am Samstagabend in der Weimarer Asbachhalle – nach 60 spannenden Handball-Minuten für den HSV Weimar aber alles beim alten. Trotz monatelanger Pause konnte man die starke Serie in eigener Halle fortsetzen und entschied das Derby gegen Fortuna Großschwabhausen für sich.