Kaffee gegen die Krise – Erfurter Sportler-Trio hilft anderen Thüringer Sportlern

Leistungssportler und Hobby-Baristas: Triathlet Marcel Lehmberg, Hindernis-Olympiakandidat Tim Stegemann und Ex-400-Meter-Läufer Pascal Unbehaun (von links) unterstützen in Not geratene Sportlerkollegen.

Es kommt gar nicht so selten vor, dass fremde Menschen bei ihnen am Wohnzimmerfenster klopfen, während sich Hindernisläufer Tim Stegemann und die beiden Neu-Triathleten Marcel Lehmberg und Pascal Unbehaun drin im Trainingsraum auf die nächsten sportlichen Höhepunkte vorbereiten. „Wenn die Maschine gerade an ist, machen wir schnell einen Kaffee. Ansonsten vertrösten wir sie auf den nächsten Sonntag“, sagt Lehmberg.