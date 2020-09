Kalbsrieths Dustin Schmidt (in Rot) versucht sich gegen zwei Leimbacher durchzusetzen.

Leimbach. In der Fußball-Kreisoberliga verspielt der KSV ein 3:1. Auleben neuer Spitzenreiter. Uderlseben schockt LSG.

Es hat sich was getan in der Kreisoberliga. Es gibt einen neuen Spitzenreiter und so manches überraschendes Ergebnis.