Kaluzinski: „Ohne Handball geht es nicht“

Nach dem Erstbundesligaaufstieg des ThSV Eisenach verabschiedete sich Eryk Kaluzinski (42) im Sommer 2013 nach drei Spielzeiten aus der Wartburgstadt. Mit dem Handball war da noch nicht Schluss. Bei Oberligist TSG Münster half er immer wieder aus, auch als der Rückraumspieler schon das 40. Lebensjahr vollendet hatte. Nun steht er vor dem Start einer Trainerlaufbahn, ab der Saison 2020/2021 beim hessischen Landesliga-Aufsteiger TGS Niederrodenbach. Wir sprachen mit dem aus Krakau stammenden Familienvater.

Sie kamen ja schon im etwas gereifteren Handballalter zum ThSV Eisenach. Wie war das damals?

Ich war seinerzeit beim Nord-Zweitbundesligisten HSV Hannover unter Vertrag, fühlte mich dort auch wohl. Durch den ausstieg eines großen Sponsors geriet der Verein aber in arge finanzielle Schieflage. In einem offenen und ehrlichen Gespräch wurde mir die Freigabe für einen Wechsel erteilt. Ich wollte gern in einem Verein spielen, der eine gute Chance für die Qualifikation zur eingleisigen 2. Liga hat. Über meinen Berater wurden mir mehrere Angebote unterbreitet. Nach Gesprächen mit Karsten Wöhler und Adalsteinn Eyjolfsson, seinerzeit Manager und Trainer beim ThSV Eisenach, entschied ich mich für das Angebot aus der Wartburgstadt. Ich kam in eine gefestigte und intakte Mannschaft, zu der, neben mir, nur Gabor Langhans und Petr Hruby als Neuzugänge stießen.

Was ist Ihnen aus dieser Zeit besonders haften geblieben? Was zeichnete die Mannschaft aus?

Der Zusammenhalt im Team war groß und der zwischen Mannschaft und Fans enorm. Ich fühlte mich wie in einer großen Familie. Wir alle hatten ein klares Ziel, das Erreichen der eingleisigen 2. Bundesliga.

Bestehen noch Kontakte zu den Teamkollegen von damals?

Telefonischer Kontakt besteht noch mit Radek Musil, Tomas Sklenak und Girts Lilienfelds.

Wie ging es dann weiter?

Ich war Mitte 30 und kehrte zur TSG Münster zurück, um mit meiner Erfahrung zu helfen. Das war mir eine Herzenssache. Gemeinsam mit meiner Frau Jenny stieg ich in den Familienbetrieb meiner Schwiegereltern ein. Nach zwei Jahren bei der TSG Münster konzentrierte ich mich auf meine berufliche Entwicklung. Im Möbelhaus meiner Schwiegereltern gibt es immer viel zu tun. Ich arbeite dort als Verkäufer, bin aber auch zu Kundengesprächen und Abarbeiten von Aufträgen im Außendienst unterwegs. Ich bin quasi ein Allrounder. Wenn mich der Hilferuf erreichte, wenn Not am Mann war, und das war einige Male, streifte ich nochmals das Spielertrikot über. Ich trainierte ja ohnehin immer mal mit der Mannschaft, war also fit. Ein einstiger Mitspieler war Trainer in Gelnhausen. Als dort die Verletztenliste groß war, half ich als 39-Jähriger beim in der 3. Liga spielenden TV Gelnhausen über mehr als eine halbe Saison aus.

Sie streiften dann aber nochmals als Ü-40-Mann das Trikot der TSG Münster über?

Ja. Im Jahr 2018 musste die TSG Münster um den Klassenerhalt in der Oberliga zittern. Ich half in der Eichendorffhalle aus. Ich wohne nur fünf Minuten von der Spielstätte der TSG Münster entfernt, feierte ein erneutes und erfolgreiches Comeback. Ich bin immer noch fit.

Was ist handballerisch in der nächsten Zeit geplant?

Der Start meiner Trainer-Laufbahn. Beim Landesliga-Aufsteiger TGS Niederrodenbach übernehme ich als B-Lizenz-Inhaber zur neuen Saison das Traineramt. In Absprache mit meiner Frau will ich das ausprobieren. So richtig vom Handball kann ich nun mal nicht lassen! Ich hoffe natürlich, wir alle meistern die Corona-Pandemie und unser schöner Handballsport kann wieder in den Trainings- und Wettkampfbetrieb einsteigen.

Im Januar gehörten Sie zum Team „Luther friends“, beim Abschiedsspiel von Daniel Luther. Wie erlebten Sie das Wiedersehen mit der Werner-Aßmann-Halle?

Ich hatte mich riesig gefreut, als ich eine Einladung erhalten habe. Daniel und ich, wir teilten uns seinerzeit die Aufgaben im linken Rückraum. Die emotionale Rückkehr an meine einstige Wirkungsstätte, das war Gänsehaut pur. Für Daniel Luther, für mich und alle im Team „Luther friends“. Ich schüttelte vielen alten Freunden und Bekannten die Hand. Da lebte meine eigene Eisenacher Handballzeit noch einmal auf. Und Daniel Luther wurde nach über 20 Jahren im Trikot des ThSV Eisenach im großen Rahmen verabschiedet. Zu diesem Abschiedsspiel kamen nahezu 1.500 Zuschauer! Unglaublich! Das waren Emotionen pur!