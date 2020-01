Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kantersieg zum Saisonfinale

Die Mannschaftssaison 2019 ist beendet und in Artern und Hennigsdorf wurde gerungen - friedlich, freundschaftlich aber auch kämpferisch. Die ganze Saison war spannend, oftmals emotional und die Germanen freuten sich über viele Fans und immer gute Stimmung. Dies war auch beim letzten Kampf, bei dem es um Platz drei der Landesliga ging, so. Lautstark und mit dreifacher Paukenunterstützung wurden die Mannschaften angefeuert. Zu Gast war der 1. Hennigsdorfer RV - zum Rückrundenkampf im kleinen Finale. Komfortabel war der Arterner Vorsprung aus dem Hinkampf. Der Sieg ging erneut nach Artern. Mit einem 27:0-Mannschaftserfolg holten sich die Germanen den 3. Platz in der Landesliga Sachsen-Anhalt und wurden dafür gefeiert. Artern stellte eine volle Mannschaft und bekam, da Hennigsdorf zwei Gewichtsklassen nicht besetzen konnte, bereits zwei Siege für André Günther und Sayed-Sajad Hussaini an der Waage. Zur Freude des Publikums holten an diesem Abend auch Milan Altenburg (1:0), Michal Pietrzak (2:0), Christian Mehlig, Ondrej Havelka, beide jeweils mit Schultersieg (je 4:0), Ibrahim Ismailov (3:0), Pascal Göbel mit technischer Überlegenheit (4:0) und Jonas Michel (1:0) die Siegespunkte nach Hause.

Aber das Ergebnis täuscht ein wenig über die gezeigten Leistungen hinweg. Die Hennigsdorfer stellten sich konsequent dagegen und wollten keine Geschenke verteilen.

Zu jeder Zeit gingen beide Mannschaften aber sportlich fair miteinander um. Hier wurde nicht nur wegen der guten Stimmung Werbung für den Ringsport gemacht.

Zusätzlich standen 20 Youngster der Germanen auf der Matte. Es wurde mal nicht nur gerungen, sondern auf der Matte gesungen. Zwei der Jugendlichen, Marco Krüger und Anton Killat stellten sich danach gegeneinander im Vorkampf. Die Arterner Schallmeien, eigentlich schon in der musikalischen Winterpause, unterstützten mit ihrem Trommelwirbel. Das gefiel nicht nur dem ACG-Trommler Hendrik „Eisbär“ Blobner. Ein Dank ging an diesem Abend auch an die „Arterner Brückenfrauen“. Sie spendeten 350 € für die Anschaffung einer neuen Ringerpuppe. Ein gelungener und doch versöhnlicher Saisonabschluss.