Kapitän verlässt Basketballer von Medipolis SC Jena

Jena. Brandon Thomas wechselt zu einem Liga-Konkurrenten. In Jena hatten sie mit dem 39-Jährigen nicht mehr geplant.

Der Abschied war inoffiziell schon länger beschlossen, jetzt ist er amtlich: Kapitän Brandon Thomas wird Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena verlassen.

Der US-Amerikaner, der im August 39 Jahre alt wird, heuert bei Liga-Konkurrent Artland Dragons an, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich Thomas für den Club aus Quakenbrück entscheidet. Er soll bei den Niedersachsen auch abseits des Parketts Aufgaben übernehmen und sich so auf die Zeit nach seiner Karriere vorbereiten.

In Jena hatte BBL-Veteran Thomas, der bisher vergeblich auf einen deutschen Pass wartet, keine Zukunft mehr. Wusste er in seiner ersten Saison bei Medipolis SC noch zu überzeugen, konnte der Führungsspieler in der vergangenen Spielzeit, in der Jena gerade so den Klassenerhalt schaffte, den Absturz nicht verhindern und blieb zu oft hinter den Erwartungen zurück. Auch deshalb plant Trainer Björn Harmsen den Neuanfang nicht mehr mit ihm. Der Club dankte seinem Kapitän, der sich stets vorbildlich verhielt, für seine Leistung.