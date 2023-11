Kegler vom SV Wernburg ziehen in die nächste Pokal-Runde ein

Wernburg. In der zweiten Runde des DKBC-Pokals setzt sich Kegel-Bundesligist SV Wernburg gegen den Ligakonkurrenten KC Schwabsberg mit 6:2 durch.

Im Duell der Kegel-Erstligisten kann sich der SV Wernburg mit 6:2 (3762:3639 Holz) gegen den KC Schwabsberg durchsetzen und zieht damit in die dritte Runde des DKBC-Pokals ein. Im ersten Paar ist auf Daniel Barth Verlass, der mit 648 Holz den ersten Mannschaftspunkt erzielt. Im mittleren Paar überzeugt Routinier Christian Zeh mit 643 Holz gegen den besten Gäste-Spieler Fabian Seitz (630). Weitere Punkte steuern hintenraus Paul Sommer (644) und Raven Michel bei, der mit 663 Holz den Tagesbestwert spielt. „Endlich konnte ich mich mal wieder da ranspielen, wo ich hinmöchte. Da Paul so mega mitzog, hat es einfach Spaß gemacht“, sagte Raven Michel nach dem Spiel, bei dem für Wernburg auch Manuel Hopfe (577) und Florian Rietze (587) mitwirkten. In einer Woche geht es in der Bundesliga weiter.