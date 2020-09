Keglerinnen der FSG Rudolstadt starten erfolgreich

Die Keglerinnen des KSV 1992 Kali Roßleben waren am 1. Spieltag der Landesliga der Damen über die 120 Wurf auf den Bahnen der Saalestadt bei den Aktiven der Frauenspielgemeinschaft Rudolstadt zu Gast. In der Begegnung selbst sah man lange Zeit keine eindeutig bessere Mannschaft. Letztlich gab das bessere Spiel ins volle Bild und die deutlich niedrigere Anzahl von Fehlwürfen den Ausschlag zu Gunsten der Gastgeberinnen. Mit dem 5:3 bei 3123:3072 Zählern kam dann auch noch ein guter Wert zustande.

Mit Susanne Kihl hatte Elke Zipprodt in der Starterpaarung gleich einmal die Tagesbeste Spielerin der Gäste gegen sich. Zwei Satzpunktverluste und 28 Zähler Rückstand waren zur Hälfte der Partie zu verbuchen. Mit Satzpunktgewinn und der Verkürzung des Rückstandes auf die Hälfte ging es auf die letzte Bahn. Doch auch hier wollte, wie schon auf den Bahnen zuvor, das Spiel auf die einzelnen Kegel nicht gelingen, was Susanne Kihl nutzte und mit erneutem Satzgewinn den Mannschaftspunkt beim 3:1 mit 549:518 Kegel errang. In der Begegnung zwischen Petra Renner und Jenny Bertram teilten sich beide Spielerinnen den ersten Satzpunkt. Danach nutzte Petra Renner eine Schwächephase der KSV-Keglerin zu zwei Satzpunktgewinnen, was nach 90 Wurf bereits den Mannschaftspunkt bedeutete. Mit einem 2,5:1,5 sowie 504:482 Zählern endete dieses Spiel.

Auf keinen so guten Start in ihre Saison schaute Isolde Hoyme nach 120 Wurf, mit denen sie es auf 450 Zähler schaffte. Hierbei musste sie ihrer Konkurrentin Steffi Kühn alle vier Satzpunkte überlassen, die mit ihren 527 Zählern die klar Bessere war. Umgekehrte Verhältnisse in der Begegnung zwischen Ines Zeyen und Heike König. Hier gab die Rudolstädterin die Marschrichtungszahl vor und brachte ihrerseits alle vier Satzpunkte in ihren Besitz, wobei beim Endstand von 554:470 Zählern ebenfalls klare Verhältnisse herrschten.

Und so musste die Entscheidung des ersten Spieltages in dieser Partie in den Schlussbegegnungen fallen. Birgit Liebmann hielt gegen Antonia Berger bis zur Hälfte dieser Auseinandersetzung stand, wobei beide Keglerinnen einen Satzpunkt erreichten und Antonia Berger mit einem Zähler vorne lag. Das bessere Ende verbuchte die Roßlebenerin für sich, die in der Summe mit einem 3:1 bei 545:521 Kegel den Mannschaftspunkt errang.

Den Gesamttagesbestwert gab es in der Auseinandersetzung zwischen Sabine Dietz und Andrea Große zu sehen. Und genau diesen lieferte die Rudolstädterin ab. Den ersten Satz noch mit 137:140 Zählern verlierend, gab es danach anständig Feuerwerk, unter anderem auch die beste Bahn des Tages von 166 Zählern (94 Volle und 72 fehlerfreie Abräumer). Dies brachte beim 3:1 den notwendigen Mannschaftspunkt und bei den Werten von 576:499 Kegel die notwendigen Zähler mehr für den Gewinn des Wettkampfes.