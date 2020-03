„Keine Schnellschüsse“ beim TSV Bad Blankenburg

Alexander Marr ist ehrlich: „Nein, der Trainerjob ist nichts für mich“, sagt der Routinier schlechthin beim TSV Bad Blankenburg. Nach dem Rücktritt von René Rudolph als Trainer beim Kreisoberligisten stand Marr erstmals in seinem Leben als Trainer an der Seitenlinie. Und musste mit ansehen, wie sein Team trotz aller Bemühungen im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Einheit Bad Berka mit 1:2 (0:2) verlor.

„Wir haben gut angefangen und dann aber durch ein wunderbares Freistoß-Tor der Bad Berkaer den ersten Gegentreffer kassiert“, so der Stürmer, der seit Januar nach einer Wadenbeinverletzung während eines Alt-Herren-Hallenturnieres außer Gefecht gesetzt ist.

„Es ist nicht einfach, da von der Seitenlinie aus nicht wirklich in das Spiel eingreifen zu können“, so Marr, der seine Jungs in der Kabine versucht hat, ein bisschen aufzurichten: „Die Köpfe hingen da schon ein wenig nach unten.“

In Hälfte zwei wurde es dann besser für den Gastgeber, dem man anmerkte, dass in der Vorbereitung vornehmlich gegen unterklassige Gegner getestet wurde und sich dem rauen Liga-Wind noch nicht entscheidend entgegen stemmen konnte. Der Gegner, immerhin Dritter Liga und immer noch mit Aufstiegsambitionen, hatte am vergangenen Samstag schon ein Punktspiel hinter sich: „Das hat man auch gemerkt“, räumt Alexander Marr ein. Dessen Team kam zwar noch zum Anschlusstreffer, der doch fiel in der 90. Minute einfach zu spät.

Latell: „Keine Schnellschüsse“

Währenddessen will man sich bei der Trainersuche beim TSV Zeit lassen: „Es wird keine Schnellschüsse geben“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Andreas Latell.

Allgegenwärtig war bei der samstäglichen Partie noch die Überraschung über das plötzliche Ausscheiden des Ex-Trainers. Die Gründe sind dabei weiterhin nicht ganz klar. Sicher scheint jedoch, dass es zwischen der Abteilungsspitze und dem Übungsleiter knirschte. Und dass offenbar nicht erst seit ein paar Tagen: Bereits vor Monaten hat es Rücktrittsgedanken gegeben.

René Rudolph bestätigt, dass es „schon länger gebrodelt“ habe und der Rücktritt nicht plötzlich kam. „Es gab da ein paar Sachen“ in den letzten Wochen und Monaten, über die der Ex-Trainer aber nicht reden möchte.

Der Ex-Coach ist dem TSV dennoch für viele Sachen dankbar und wünscht der Mannschaft, dass „sie noch ein paar Spiele“ gewinnt. Ein Nachfolger von Rudolph ist derweil noch nicht in Sicht. Und so ist es gut möglich, dass der Kreisoberligist auch in zwei Wochen – am kommenden Wochenende sind die Bad Blankenburger spielfrei – von Alexander Marr betreut und gemeinsam mit Stefan Botz und Sven Hermann, zwei Vertretern des Mannschaftsrates, sowie der nicht spielberechtigte Rückkehrer Christoph Albrecht auf das Derby gegen Oberweißbach vorbereitet wird.

Apropos Oberweißbach: Die Spielgemeinschaft aus dem Schwarzatal hatte im Sonntagsspiel beim Schöndorfer SV beim 1:3 keine reelle Siegchance, auch wenn die Gäste durch Max Rößner zumindest zum Anschlusstreffer kam (66.). Aber sie konnten nicht dafür sorgen, dass die Siegesserie des jetzigen Tabellendritten reißt.