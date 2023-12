Keine Trendwende bei Nordhäuser Volleyballern

Nordhausen Die Regionalliga-Volleyballer des SVC Nordhausen kassieren ein 0:3 gegen den Krostitzer SV

Auch die kurze Spielpause hat die Niederlagenserie der Südharzer Herren in der Regionalliga Ost nicht stoppen können. Dabei präsentierten die Nordhäuser in der Ballspielhalle zwei Gesichter, ohne sich beim am Ende deutlichen 0:3 zumindest mit einem Satzgewinn zu belohnen. In der Tabelle bleibt der SVC weiter Schlusslicht, das rettende Ufer ist weiterhin drei Punkte entfernt.

Der Spielverlauf wurde von Trainer Chris Kampmeyer erwartet, hatte doch die hiesige Erkältungswelle den Trainingsbetrieb in den letzten beiden Wochen teils massiv behindert. So konnten die Einheiten lediglich mit Minibesetzung durchgeführt werden. Das wurde für die rund 50 Zuschauer an alter Wirkungsstätte der Ballspielhalle besonders im ersten Satz deutlich. Aus einer wackeligen Annahme heraus konnten sich die Gastgeber mit ihren eigenen Angriffen selten einen Punktgewinn verschaffen. So wuchs der Rückstand vom 5:11 über die Station 8:19 bei der zweiten Auszeit bis zum am Ende deutlichen 13:25 kontinuierlich an. Der Coach meinte nach der Partie: „Das war richtig schlecht von uns, so darfst du in der Regionalliga nicht spielen.“

Im zweiten Satz ein Spiel auf Augenhöhe

Wie verwandelt traten Libero Jaspar Gemperlein, Willy Suhr, Vincent Finke, Chris Kampmeyer, Tobias König, Lucas Scholz, Kapitän Thomas Riemekasten, Felix Loup und Paul Weska dann im zweiten Abschnitt aufs Parkett. Urplötzlich waren alle Südharzer voll auf Betriebstemperatur und lieferten sich mit dem Krostitzer SV einen erbitterten Kampf um jeden Punkt. Keine Mannschaft konnte sich lange Zeit entscheidend absetzen, sodass bis zum 22:22 zur Freude des Publikums kein Favorit auszumachen war. Am Ende fehlte in den letzten Ballwechseln das nötige Quäntchen Glück, um nach Sätzen auszugleichen, was den zweiten Satzverlust (22:25) zur Folge hatte.

Auf der letzten Etappe fehlten dann die Wechseloptionen, um das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Hinzu kam, dass einige aktive Akteure nach ihrer Erkrankung noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Bis zum 8:11 hatten die Hausherren die Krostitzer noch halbwegs in Sichtweite, wenige Minuten später waren diese auf 9:17 enteilt. Beim Schlusspfiff nach 65 Minuten stand wiederum ein deutliches 15:25 auf der Anzeigetafel der Ballspielhalle. „Wir müssen schnellstens die Kurve kriegen, uns ist die Qualität vom Volleyball abhandengekommen. Es muss alles in den nächsten Trainingseinheiten aufgearbeitet werden, damit wir den Kopf für das Spiel gegen den VC Dresden II nächsten Samstag freihaben und anders auftreten“, so ein sichtlich enttäuschter Trainer Kampmeyer.