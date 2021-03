KFA Mittelthüringen will dem Schiedsrichterschwund entgegenwirken

Donnerstag hatten der Schiedsrichter-Obmann des KFA Mittelthüringen, Paul Hegenbarth und Fußball-Referee Philipp Keith in einer Nachrichtensendung ihren großen Fernsehauftritt. Sie berichteten am Sportplatz in Ammern von den Problemen, Schiedsrichter zu halten und Nachwuchs zu gewinnen und davon, dass knapp 40 Schiedsrichter im KFA Mittelthüringen das Handtuch warfen. Damit schockte der 27-jährige Paul Hegenbarth, der Herr über aktuell 224 Schiedsrichter, bereits Ende Januar.



Er lässt nicht locker, merkte aber auch: „Online-Anfängerkurse werden im Moment kaum angenommen. Bei unserem letzten Versuch waren gerade Mal sechs Interessenten da, ohne Corona haben wir bei unseren Kursen meist um 20 bis 24 Teilnehmer.“