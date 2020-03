Kickboxer Kallenbach als Linkshänder nicht gewollt

Die Absage kam unvermittelt und via Instagram: Kick-Boxer John Kallenbach brauche am Wochenende nicht nach Paris zu kommen, hieß es da.

Der im vergangenen Jahr ausgehandelte WM-Fight gegen Patrick Madisse, dem französischen Titelträger nach Version der International Sport Kickboxing Association (ISKA), ist geplatzt. Und das nicht etwa aus Angst vor dem Corona-Virus, sondern vor der linken Hand des Pößneckers: „Der Promoter hat mir geschrieben, dass der Titelträger nicht gegen einen Linkshänder kämpfen möchte und man sich einen anderen Gegner rausgesucht habe“, so ein sichtlich enttäuschter Kallenbach.

Der wollte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm dem französischen Gastgeber den Gürtel abnehmen. „Kurz vor Weihnachten habe ich mit der Vorbereitung begonnen, nachdem die Anfrage im Dezember kam“, erzählt Kallenbach, der auf Grund der höheren Gewichtsklasse deutlich mehr Krafteinheiten absolvierte und sukzessive das Trainingspensum hochschraubte. Plötzlich, mitten im Training, dann die Absage: „Ich war natürlich sauer“, so der mehrfache Weltmeister. Man bereite sich mental auf den Gegner vor, fokussiere sich bereits frühzeitig auf den Kontrahenten. Was damals nur noch fehlte, war der Vertrag.

Die Begründung für die Absage ist für Kallenbach einmalig: „Weil ich Linkshänder bin, kommt der Kampf nicht zustande. Dass ist schon abenteuerlich und traurig zugleich.“ Gleichzeitig räumt der Pößnecker aber ein, dass für Rechtshänder ein Kampf gegen Linkshänder vermutlich schwieriger ist. Aber deshalb gleich den Kampf absagen? Kallenbach versteht die Welt nicht mehr.

Mit Kämpfen im Nachbarland hat Kallenbach irgendwie kein Glück. Bei seinem ersten Auftritt 2017 in Marseille erhielt der Pößnecker den ISKA-WM-Gürtel erst nachträglich per Post und erst nach einer Intervention.

Ein Jahr später, als er in einem Pariser Vorort den Titel verteidigen wollte, musste er sich dem Lokalmatadoren beugen. Und wieder blieb ein schaler Beigeschmack. Sein dritter, geplanter Auftritt in Frankreich ging nun schon vorab schief.

„Aber Frankreich ist für mich noch nicht gestorben, ich würde gern noch einmal dort anklopfen“, umschreibt es der Pößnecker.

Zwar ist das Duell in Paris nun geplatzt, aber Ziele hat der erfolgreiche Kickboxer dennoch weitere in diesem Jahr: Kallenbach erwartet bei der bevorstehenden La Familia Fight Night in Halle am 9. Mai einen dänischen Kämpfer. Gegenwärtig wird darüber verhandelt, ob es in den Status’ eines Titelkampfes gehoben wird.

Sicher ist dagegen bereits, dass John Kallenbach im Herbst um einen WM-Titel kämpfen wird. Dann steigt die fünfte Invictus-Fightnight, die maßgeblich von Kallenbach und seinem Team organisiert wird. „Dort wird es definitiv eine Titelverteidigung geben“, kündigt der Pößnecker an, der nach seinem letzten Kampf in seiner Heimatstadt aber wieder nach Saalfeld zurückkehrt: „Die Fightnight wird in der ‘Grünen Mitte’ stattfinden“, so 37-Jährige. Die Planungen für das Heim-Event seien bereits weit fortgeschritten.