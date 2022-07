Klare Pleite gegen Alcaraz: Otte scheidet in Wimbledon aus

London. Oscar Otte ist als letzter deutscher Spieler in der Herren-Konkurrenz von Wimbledon ausgeschieden. Er unterlag Carlos Alcaraz klar.

Tennisprofi Oscar Otte hat das Achtelfinale beim Rasen-Klassiker in Wimbledon klar verpasst. Der 28 Jahre alte Kölner unterlag am Freitag in der dritten Runde dem Jungstar Carlos Alcaraz mit 3:6, 1:6, 2:6 und erhielt vom Spanier zeitweise eine Lehrstunde. Nach nur 98 Minuten verwandelte der 19-Jährige seinen ersten Matchball. Damit ist der letzte von sieben deutschen Tennis-Spielern in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden. In Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev war Otte die deutsche Nummer eins bei den Herren in Wimbledon und erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gesetzt.

Alcaraz hatte bei seinem Fünf-Satz-Sieg gegen den Warsteiner Jan-Lennard Struff noch deutlich mehr Mühe, spielt sich aber auf dem für ihn ungewohnten Rasen-Belag langsam in Top-Form. Der Spanier trifft im Achtelfinale auf den Italiener Jannik Sinner. Anschließend könnte es zu einem möglichen Duell mit dem an Nummer eins gesetzten Novak Djokovic aus Serbien kommen. (dpa)