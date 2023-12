Kommentar: Der Klassiker geht weiter

Axel Lukacsek über das verpasste WM-Halbfinale der deutschen Handballerinnen

Will man es mit einer Portion Böswilligkeit betrachten, dann könnte man es inzwischen einen Klassiker nennen. Bei großen Turnieren verpassen die deutschen Handballerinnen immer und immer wieder das Halbfinale. Das geht nun schon seit 16 Jahren so. In jener Zeit haben sich sechs Bundestrainer vergeblich versucht.

Dabei wurde der Mannschaft diesmal allerorten ein Entwicklungsschritt bescheinigt. Wäre er tatsächlich im entscheidenden Maße vollzogen worden, hätte es nun nicht gegen Schweden eine solch schmerzhafte Niederlage im WM-Viertelfinale gegeben. 0:7, 3:11 oder 9:18 – die niederschmetternden Zwischenstände dokumentieren auf klare Weise, dass die deutsche Auswahl von der Weltspitze noch meilenweit entfernt ist.

Axel Lukacsek Foto: Marco Schmidt

Souveräne Spiele in der Vorrunde hat es nämlich auch bei früheren Turnieren geben. So aber lief es wie immer. Wenn es darauf ankommt, auch einen Gegner mit großem Namen, wenn schon nicht zu besiegen, dann wenigstens mal die Stirn zu bieten, versagen der Mannschaft die Nerven.

Dass das Gegenteil von Stillstand herrscht, können die Spielerinnen in den Platzierungsspielen beweisen. Vor allem aber gilt es bei der Olympia-Qualifikation im April, nach der Teilnahme 2008 in Peking endlich wieder das Ticket für die Sommerspiele zu buchen. Gelingt das nicht, steht die Mannschaft wieder da, wo sie schon einmal war – am Anfang.