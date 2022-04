Kommentar: Der Lohn stimmt nicht

Dirk Pille zum Wechsel prominenter Trainer ins Ausland.

Deutschland besitzt eine Menge Experten in Sachen Wintersport. Doch das Fachwissen wandert zunehmend ins Ausland ab. Die Gründe liegen neben der natürlich begrenzten Anzahl von Chefposten vor allem in der sparsamen Bezahlung durch die Verbände. Der Lohn in Deutschland stimmt einfach nicht für die großartigen Leistungen seiner Trainer.

Der Traumjob ist keiner mehr, wenn man weiß, wie viele Überstunden ein Bundestrainer für die Organisation der goldenen Erfolge machen muss. 80 bis 100 Stunden pro Woche sind fast normal. Der Fleiß der Trainer ist die Basis für die vielen Siege auf Eis und Schnee. Deshalb ist die Kritik, die kürzlich Bob-Cheftrainer René Spies über die schlechte Bezahlung frei heraus aussprach, absolut berechtigt. Ehemalige Topathleten sind so nicht für den deutschen Sport zu halten. Und dies betrifft nicht nur die Wintersportarten, denn ein Sportlehrer verdient oft deutlich mehr als ein Trainer im Leistungssport.

Rodel-Ikone Georg Hackl, der jetzt nach Österreich wechselt, ist das neueste Beispiel für die durchaus schmerzhafte Abwanderung. Kurz zuvor hatte sich der Eiskunstlauf-Star Aljona Savchenko in die Niederlande verabschiedet. Beiden Experten wurde ein deutlich höheres Gehalt, Savenchko dazu ein attraktives Umfeld bis zur Kinderbetreuung für die Tochter geboten.

Es gehört zur Wahrheit, dass Tüftler Hackl immer im Schatten von Chefcoach Loch stand. Zudem gibt es die harte Konkurrenz des Standortes Oberhof. Nun soll Hackl die schon in Peing starken Österreicher, seit Jahren übrigens vom Friedrichrodaer René Friedl nach vorn gebracht, auf die Überholspur führen. Deutschlands erfolgreichste Sportarten sind bedroht – von deutschen Trainern.