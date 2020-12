Kommentar: Der neue FC Hollywood

Die Bayern mögen noch so viele Trophäen eingesammelt haben. Einen Titel sind sie in diesem Jahr losgeworden. Längst ist der „FC Hollywood“ nicht mehr in München, sondern in Gelsenkirchen beheimatet. Tönnies‘ Rassismus-Spruch, Peters‘ Misswirtschaft, Schneiders missglücktes Personalpuzzle; dazu Pleiten am Fließband, ein bisschen Pech und jede Menge Pannen: Kein anderer Fußballverein sorgt seit Monaten auch nur annähernd für so viel Unterhaltungswert wie Schalke 04.

Wenn es nicht so traurig wäre, wenn nicht Hunderttausende Fans unter diesem Niedergang leiden würden, hätten die Königsblauen sogar Applaus verdient. Seit der „Meisterschaft der Herzen“ im Mai 2001 zogen sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf sich wie derzeit. Freilich mit umgekehrten Vorzeichen. Damals trauerte Schalke um den historisch knapp verpassten Titel, heute stürzt der Club nahezu ungebremst seinem vierten Bundesliga-Abstieg entgegen.

Auch Manuel Baum konnte den freien Fall nicht stoppen. In zehn Spielen gelang ihm kein Sieg, zuletzt gegen Freiburg präsentierte sich das Team in erschreckender Verfassung. So, als hätten sich die einstigen Vorzeigemalocher aus dem Ruhrpott bereits ihrem Schicksal ergeben. Die Freistellung des zweiten Cheftrainers in dieser Saison ist daher konsequent - und der letzte verzweifelte Versuch, das sinkende Schiff noch zu retten.

Huub Stevens gilt nun als der große Hoffnungsträger. Aber auch er muss mit einem Spielerkader zurechtkommen, der völlig falsch zusammengestellt wurde. Das ist das größte Übel dieser Schalker Krise.

Das könnte Sie auch interessieren: