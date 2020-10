Kommentar: Glücksfall für Thüringen

Thüringen bleibt ein Sportland. Wenn es wirklich will, kann es seine Spitzenathleten trotz Corona-Krise halten. Das ist die gute Nachricht aus Jena, wo ein Olympiasieger den Vertrag mit seiner Heimatstadt verlängerte.

Nun ist Speerwerfer Thomas Röhler aber ein besonderer Glücksfall. Heimatverbunden, erfolgreich, intelligent und sozial. Röhler nimmt nicht nur, er gibt auch zurück. Der Champion von Rio 2016 ist Vorbild für die junge Generation, er führt seine Trainingsgruppe, richtet ein eigenes Weltklasse-Meeting aus, lockt den Nachwuchs aus aller Welt in ein Trainingscamp nach Jena. Dafür erhält er als Werbeträger von Stadt und Sponsoren, was er für die perfekte Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio benötigt.

Röhler ist ein prägendes Gesicht der nationalen und internationalen Leichtathletik und als Werfer noch bezahlbar. Anders als damals bei den Weltklasse-Athleten Heike Drechsler und Nils Schumann, die Thüringen verließen, weil sie Angebote erhielten, die man damals kaum abschlagen konnte.

Mit Röhler behält Jena mehr als nur einen guten Sportler. Egal wie das Kräftemessen in Tokio enden wird, mit Thomas Röhler kann man den Vertrag auch nächstes Jahr blind wieder verlängern.

Röhler verlängert Vertrag als Markenbotschafter seiner Heimatstadt Jena