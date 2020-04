Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Lähmende Ungewissheit

Plötzlich verkörpert der Kölner Keller gar keine Folterkammer mehr. Verglichen mit der Ungewissheit, die den Fußball derzeit lähmt, kommt uns das einst so nervige Warten auf das videogeprüfte Urteil wie ein Klacks vor.

Während die Proficlubs ihre Hoffnung zumindest auf Geisterspiele setzen können, um TV-Gelder zu kassieren, stellt dies für die Amateure keine befriedigende Option dar. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse bilden die Zuschauereinnahmen einen elementaren Bestandteil der Vereinsetats, um Nebenkosten zu decken und Schiedsrichter zu bezahlen.

Obwohl andere Mannschaftssportarten schon längst klare Verhältnisse geschaffen haben und wohl wissend, dass eine Beendigung bis zum 30. Juni utopisch ist, scheut der Amateurfußball den Saisonabbruch. Dabei wäre ein schmerzhaftes Ende allemal besser als Schmerzen ohne Ende. Und das Spiel auf Zeit des Thüringer Verband sorgt nur für eines: noch mehr Verunsicherung in den Vereinen.

Das große Problem: Es fehlt ein Machtwort des DFB. Weil der Verband seinen 21 Landesverbänden keine einheitliche Linie vorgibt, droht ein Flickenteppich im Spielbetrieb. In Brandenburg soll am 30. Juni Schluss sein. Bayern kündigte eine Fortsetzung der Saison für 1. September an. Berlin hat sportliche Veranstaltungen mit Zuschauern sogar bis 24. Oktober ausgeschlossen. Jeder macht sein Ding.

Und Thüringen? Spannt seine Vereine weiterhin auf die Folter.