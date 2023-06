Kommentar: Oberhof als Vorteil

Sportler klettern beim Getting tough in Oberhof den Hang an der Wadebergschanze hoch.

Dirk Pille über die Zukunft des Extremsports in Thüringen.

Junge Leute wollen sich nicht mehr quälen. Die Organisatoren von Läufen, aber auch Trainer haben den Trend schon länger ausgemacht. So fehlt es nicht nur seit Corona an Teilnehmern, um die Rennen wirtschaftlich auszutragen. Will man als Veranstaltung überleben, geht das nur über Spaß und Service.

Für das härteste Hindernisrennen Europas, „Getting tough – the Race“ in Rudolstadt, hat das letzte Stündchen nun geschlagen. Am 2. Dezember wird man sich mit einem großen Finale nach elf Auftritten stimmungsvoll verabschieden.

Die Gründe für das Aus sind vielfältig. Der Aufwand mit steigenden Energie- und Materialpreisen sei zu groß geworden, die Kosten explodiert. Zudem sanken bei der beinharten Winter-Herausforderung die Zahlen derer, die sich total quälen wollten. Man musste die Notbremse ziehen, so die Organisatoren.

Mit Oberhof bleibt ein zweites Eisen im Feuer. Im Sommer sei vieles einfacher. Zudem hatte man nicht nur am Samstag Glück mit dem Wetter. In der Sportstadt auf dem Rennsteig sei mit den Mitorganisatoren um Ex-Bobweltmeister Alexander Rödiger vieles einfacher. Doch auch hier braucht man für die Zukunft um an die 2000 Starter, um wirtschaftlich zu bestehen.

Auch der Rennsteiglauf beispielsweise muss inzwischen trotz Jubiläumserfolg hart um Läufer kämpfen. Es fehlt an Teilnehmern zwischen 20 und 40 Jahren. Doch die Anmeldungen bei Kinderwettbewerben wie in Oberhof machen Mut, dass sich die neue Generation – anders als ihre Eltern – wieder quälen will.

