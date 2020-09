Kommentar: Ohne Rücksicht auf Verluste

Seinen Wutausbruch nach dem Spanien-Spiel hätte man durchaus als taktisches Manöver interpretieren können. Um abzulenken von der letzten halben Stunde, in der die DFB-Elf förmlich um das 1:1 gebettelt hatte; von seinen misslungenen Wechseln oder den grundsätzlichen Baustellen innerhalb des noch wackligen Gefüges. Doch dafür waren Joachim Löw die Themen zu grundsätzlich, zielte seine Kritik an der Terminhatz in den nächsten Wochen sowie dem reduzierten Wechselkontingent zu genau ins Schwarze.

Der Auftritt am Sonntagabend in der Schweiz ist das zweite von acht (!) Länderspielen, die das Nationalteam in nicht einmal zweieinhalb Monaten zu bewältigen hat. Ist die Bedeutung der Nations League schon reichlich überschaubar, tendiert der Wert der beiden zusätzlichen, dazwischen gequetschten Freundschaftsvergleiche ge­gen die Türkei und Tschechien nahezu gen null. Sie sind allein dazu da, um die DFB-Kasse klingeln zu lassen. Ohne Rücksicht auf Verluste.

Das kann einem Trainer, für den sein Personal das höchste Gut ist, genauso wenig gefallen wie die geringeren Wechselmöglichkeiten. Dass die Uefa trotz der hohen Belastung nicht weiterhin fünf, sondern in dem Wettbewerb nur drei frische Kräfte zulässt, kann nur mit Ignoranz oder endgültiger Entfremdung vom Sport zu tun haben. Abgesehen vom geringeren Verletzungsrisiko für die Viel-Spieler: Jede Auswahl wäre auf dem Weg zur EM-Endrunde sicher gern um den einen oder anderen zusätzlichen Probanden reicher gewesen.

Die immer noch im Neuaufbau befindlichen Deutschen erst recht.