Kommentar: Wenn 50 Prozent nicht die Hälfte sind

Jetzt also auch Schleswig-Holstein. Nach Hamburg hat sich der zweite Fußball-Landesverband für einen Saisonabbruch entschieden. Thüringens Funktionäre klammern sich indes weiter an die Hoffnung und an die 50-Prozent-Regel. Dieser im vergangenen Jahr vorsorglich eingeführte Passus im Paragraf 11 der Spielordnung soll eine Null-Saison verhindern. In einfachen Worten: Sobald mehr als die Hälfte aller Spiele einer Liga absolviert sind, darf eine Wertung erfolgen. Hört sich zunächst logisch an, doch Ungerechtigkeiten sind bei dieser Variante programmiert.

Hypothetisch könnte, sollte der Ball ab Mai nochmal rollen, am Ende der Saison ein Team 10, ein anderes möglicherweise 16 Spiele absolviert haben.

Nehmen wird als Beispiel die Fußball-Kreisoberliga Westthüringen, in der mit 106 Partien von 210 der Gesamtsaison die magische Zahl erreicht wäre. Es fehlen noch exakt 50.

Ein Szenario: SV Westring Gotha, aktuell Tabellendritter, muss wegen positiver Coronafälle dauerhaft pausieren. Der Aufstieg in die Landesklasse wäre dank des guten Quotienten (2,28) trotz nur sieben absolvierter Spiele und 16 Punkten aber möglich.

Denkbar ist auch, dass manche Mannschaften nicht aufeinandertreffen, andere sogar zweimal. Welches Kellerkind möchte aber schon doppelt gegen den Tabellenführer antreten und so eventuell den Abstieg besiegeln, während ein Mitkonkur­rent zeitgleich in Quarantäne seinen guten Punkteschnitt feiert. Denn Spielverlegungen wegen ­Covid19-Verdachtsfällen werden auch im Mai und Juni nicht ausbleiben.

Soviel von mir zum Unterschied von Theorie und Praxis. Sollte es einigermaßen fair zugehen, dann müsste wohl am Ende mindestens jeder einmal gegen jeden gespielt haben, als eine richtige Hinrunde. Andernfalls sind 50 Prozent nicht für alle die Hälfte.