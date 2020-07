Nordhausen. Im Nachwuchs ist Kira Wittig aus Oldisleben bei den Kleinen am schnellsten.

Konschak gewinnt Nordhäuser Triathlon-Vereinsmeisterschaft

Neben dem Test, den unter anderem Peter Seidel für die deutschen Meisterschaften im Triathlon im kommenden Jahr absolviert haben, veranstaltete am Samstag der Verein Triathlon Nordhausen mit 27 teilnehmenden Triathletinnen und Triathleten seine erste offene Vereinsmeisterschaft und ging dabei einen ersten Schritt in Richtung einer neuen Wettkampf-Normalität. Eigentlich war für den 18. Juli die Ausrichtung des traditionellen Scheunenhof-Triathlons geplant, der zahlreiche Hobby-, Einsteiger- und Nachwuchs-Triathleten in den Südharz lockt.

Im Abstand von 30 Sekunden gingen die Starter jeweils auf den Rundkurs auf dem Scheunenhofgelände. Profi-Triathletin Katja Konschak war über die an diesem Tag längste Einsteigerstrecke von 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer erwartungsgemäß die schnellste und benötigte 36:44 Minuten. „Dabei ging es mir weniger um die Distanz, als endlich mal wieder alle Disziplinen komplett nacheinander zu absolvieren“, erklärte Konschak anschließend, die damit ein ordentliches Pensum abspulte.

Erfurter Schüler gewinnt bei Herren

Im männlichen Bereich gewann der Erfurter Phil Pfeifer, noch in der Nachwuchsklasse der Schüler A startberechtigt, nach 34:34 Minuten. Rang zwei ging an seinen Vereinskollegen Leonard Schmidt (35:02 min), gefolgt vom ersten Nordhäuser Thilo Kühne, der 35:40 Minuten für alle drei Disziplinen brauchte. Über die kürzere Strecke von 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und einem Kilometer Laufen der Schüler B gewann Paulina Bube aus Eisenach, die dabei noch vor dem Erfurter Emil Völlger als ersten Jungen lag.

Im Wettbewerb der Schüler C (0,1 km; 2,5 km; 400 m) ging der Sieg nach Oldisleben an Kira Wittig. Das Mädchen hat bisher schon zahlreiche Wettkämpfe gewonnen. Die gesamte Familie Wittig ist im Triathlon-Fieber und motiviert sich immer gegenseitig zu Bestleistungen. So hat sich auch die große Schwester von Kira, Finia Wittig, Platz eins geholt (Jugend B). Bei den Jungs gewann Bruno Waletzki aus Sangerhausen.

Lob für den Veranstalter

„Die Organisation war gut durchdacht und es gab keine Beanstandungen. Großes Lob an die Veranstalter und die Einladung zum Wettkampf. Es war eine tolle Veranstaltung im kleinen Rahmen. Die Stimmung war gut, wie im richtigen Wettkampf. Für die Kinder war es mal wieder eine echte Herausforderung“, war Nancy Wittig, Mutter der beiden Mädels glücklich.