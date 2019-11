Gotha. Seit mehr als 30 Jahren ist Werner Häfner vom SV Chemie Gotha als Kampfrichter im Kraftdreikampf aktiv. Aufhören möchte der 69-Jährige noch lange nicht. Unsere Zeitung sprach mit ihm über Lizenzen, Träume und ein mögliches Ende seiner Tätigkeit.

Ihre internationale Kampfrichterlizenz im Kraftdreikampf wurde erneut um vier Jahre verlängert. Eine erwartbare oder überraschende Entscheidung?

Für die neue Amtsperiode, die von 2020 bis 23 geht, habe ich mich beworben. Sie müssen gewisse Kriterien erfüllen, dürfen zum Beispiel keine falschen Wertungen bei internationalen Einsätzen vornehmen, da ist immer eine Dreierjury eingesetzt, und müssen mindestens je zwei internationale und nationale Wettkämpfe absichern. Ich verstecke mich nicht, im Gegenteil. Ich bin immer präsent, auch bei Meisterschaften im Landesverband.

Seit über 30 Jahren sind Sie als Kampfrichter tätig. Wird man da nicht irgendwann amtsmüde?

Ich bin immer optimistisch an die Sache herangegangen. Zu DDR-Zeiten gab es sogar vom Betrieb frei, damit man seine Bezirkslizenz in Bad Blankenburg machen konnte. Damals hieß es ja noch Kraftzweikampf, ehe nach der Wende die dritte Disziplin vorgestellt wurde. Amtsmüde war ich aber nie, sondern habe sogar bis vor zwei Jahren noch das Amt des Thüringer Kampfrichter-Obmanns ausgefüllt.

Was macht die Faszination Kampfrichter aus?

Mich fasziniert die sportliche Leistung der Athleten. Ich habe ja 30 Jahre selber trainiert, merkte aber, dass ich nie ein superguter Athlet geworden wäre. Das hing wohl auch damit zusammen, dass ich erst mit über 30 Jahren angefangen habe. Aber ich habe festgestellt, dass es genug Sportler, aber zu wenig Kampfrichter gibt. So etwas war schon immer mein Ding. Früher war ich auch Fußball-Schiedsrichter und Kampfrichter in der Leichtathletik. Es ist spannend zu sehen, wie ein Athlet alleine auf der Plattform in einer kurzen Zeit ein Gewicht Millimeter für Millimeter nach oben wuchtet. Wenn er es schafft und ich die weiße Lampe drücke, freue ich mich selber. Zudem kann man der Jugend einige Tipps geben. Die sind dankbar für jeden Hinweis. Kraftdreikampf ist ein langwieriger Prozess, wie bei einem schottischen Whisky. Je älter, umso besser.

Sie wurden bei Welt- und Europameisterschaften eingesetzt, besuchten auch Wettkämpfe in Übersee. Gibt es etwas, was sie unbedingt noch erleben möchten?

Was ich gerne einmal mitmachen würde, wären die World Games. Kraftdreikampf ist ja nicht olympisch. In zwei Jahren finden sie in Birmingham in den USA statt, das wäre ein echter Reiz. Bisher habe ich die Games nur auf Video gesehen.

Haben Sie für sich schon einen Zeitpunkt ausgemacht, an dem Sie sagen: Jetzt ist Schluss?

Ich bin jetzt 69, werde nächstes Jahr 70. Die vier Jahre mache ich nochmal, dann werde ich die Lizenz aber nicht mehr verlängern. Bis dahin plane ich aber so, wie es die Gesundheit zulässt. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Aber vielleicht bin ich danach noch bei regionalen Wettkämpfen präsent. Denn Kampfrichter sind immer gefragt und mir macht es immer noch riesigen Spaß.