Kranichfelder André Bergmann hört auf – ein bisschen

Ein Bild aus alten Tagen: André Bergmann (r.) will künftig nicht mehr bei den Herren spielen. Mit 45 Jahren sei es an der Zeit, wie er sagt.

Es ist einfach an der Zeit gewesen, sagt André Bergmann. Mit 45 Jahren hängt er seine Fußballtöppen an den Nagel – zumindest ein bisschen, oder besser: fast ganz, wie er sagt. „Wenn man Not am Mann ist, werde ich sicherlich aushelfen“, erklärt er. Die SpVgg. Kranichfeld soll aber ohne ihn auskommen können. Er sei beruflich und familiär derart eingebunden, dass es eben nicht mehr gehe. „Mein Sohn spielt in der A-Jugend von Rot-Weiß Erfurt. Da ist es mir wichtig, ihn dort zu unterstützen. Außerdem bin ich ja noch Abteilungsleiter der Fußballer in Kranichfeld.“