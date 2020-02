Kreisehrenamtssiegerin Janina Geiler ruft zum Nachahmen auf

Die höchste Auszeichnung des Ehrenamtstags des KFA Jena-Saale-Orla erhielt Janina Geiler vom LSV 49 Oettersdorf. Durch ihren Einsatz im Schiedsrichterwesen aber auch im Verein wurde sie Kreisehrenamtssiegerin.

Glückwunsch zum Hauptpreis! Wie haben Sie die Auszeichnung aufgenommen?

Als ich von der Auszeichnung gehört habe, war ich sehr gerührt. Ich habe es nicht erwartet, weil das, was ich mache, für mich nichts Außergewöhnliches ist. Ich weiß, dass es viele Aufgaben sind, aber ich mache sie allesamt sehr gern. Ich halte es eigentlich für selbstverständlich, dass Menschen etwas für die Gesellschaft tun – wenn auch vielleicht nicht in diesem Umfang. Ich glaube, wenn sich mehr Leute einbringen würden, würden sie erst einmal merken, wie toll das ist. Die Arbeit mit anderen Menschen, gerade mit Kindern, Sport zu treiben, sich zu engagieren: Das gibt einem viel zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass ihr ehrenamtliches Wirken gewürdigt wurde. Welchen Stellenwert hat dieser Preis für Sie?

Nichtsdestotrotz bin ich überwältigt, weil es eine Auszeichnung ist, die der KFA vergibt und die auch beim Thüringer Fußball-Verband angekommen ist. Das ist schon noch einmal eine andere Ausnummer. Man kann wirklich froh sein, dass auch dort wahrgenommen wird, was man an der Basis tut. Oft ist es kräftezehrend und manchmal zweifelt man auch, aber am Ende des Tages weiß man, dass man etwas Gutes getan hat und das befriedigt einen ungemein.

Sie sind nicht nur Kreisehrenamtssiegerin. Damit einhergehend wurden Sie auch in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bund aufgenommen. Was darf man sich darunter vorstellen?

Der DFB wählt 100 Ehrenamtliche in ganz Deutschland aus. Die werden in den Club aufgenommen und bekommen für besondere Leistungen ein Wochenende im Herbst, das vom DFB finanziert wird. Es ist einfach ein schönes Wochenende mit einem Festakt und man bekommt ein Länderspiel zu sehen. Außerdem wird der Verein geehrt und erhält Sachpreise. Was es ist diesem Jahr ist, weiß ich nicht, aber da geht es um Trainingsmaterialien, Bälle oder Tore. Es ist jedes Jahr etwas anderes.

KFA Jena-Saale-Orla feiert und würdigt das Ehrenamt

Auflistung aller Ausgezeichneten