In der Kreisoberliga soll weiter gespielt werden. In dieser Szene klärt Pfortens Abwehrchef Alexander Froß (rechts) mit langem Bein vor dem Schmöllner Eric Hofmann. Mit 2:0 gewinnen die Geraer gegen den Tabellenzweiten.

Gera. Der KFA-Vorsitzende Klaus Hübschmann empfindet eine Durchführung des Kreisfußballtags in Niederpöllnitz als derzeit zu riskant

Kreisfußball noch ohne Einschränkungen

Der Spielbetrieb im KFA Ostthüringen wird erst einmal aufrecht erhalten. So äußerte sich der KFA-Vorsitzende Klaus Hübschmann auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir halten uns an die Weisungen der zuständigen Gesundheitsämter. Die Obergrenze von 500 Personen wird in der Kreisoberliga wahrscheinlich nicht erreicht. Wohin die Entwicklung aber führt, ist noch nicht abzusehen“, sagt Hübschmann.

Am Freitag trifft er sich mit dem KFA-Vorstand, um über eine eventuelle Absage des für den 20. März nach Niederpöllnitz einberufenen Kreisfußballtags zu beraten. „Ich halte dessen Durchführung derzeit für zu riskant. Immerhin wird es 146 Delegierte geben, viele im höheren Alter. Hinzu kommen noch ein paar Gäste und die Ehrenmitglieder. Eine Versammlung in dieser Größenordnung sollte man meiner Meinung nach derzeit verschieben, zumal es auch hohe Hürden für die Durchführung geben würde. Allein kann ich das aber nicht entscheiden“, meint der KFA-Vorsitzende, der sich erneut zur Wahl stellen will. Wie es mit der Saison weitergeht, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. „Ich könnte mir gut vorstellen, die Partien im Kreismaßstab erst einmal für vier Wochen auszusetzen. Zumindest im Nachwuchsbereich wäre das zu erwägen. Schließlich haben sich schon viele besorgte Eltern gemeldet“, weiß Hübschmann. Schlimmstenfalls müsse man die Saison ganz beenden. „Die Eishockeyspieler haben das vorgemacht. Das ist absolut konsequent. Ob es aber auch fachlich erforderlich ist, dazu müssen sich die Experten äußern“, sagt das KFA-Oberhaupt. Auch der Thüringer Fußballverband wird derzeit offiziell keine Spiele generell absagen, sondern verweist auf die Vorgaben der Gesundheitsämter. Sollten diese nur Empfehlungen aussprechen, entscheiden die Kreisfußballausschüsse darüber. Begegnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind möglich.