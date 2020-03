Kreisoberligist Artern ist großer Favorit

Endlich. Ein Wort, was auf vielen Mündern zu hören ist, wenn es darum geht, dass die Kreisoberliga aus dem Winterschlaf erwacht. So auch beim Favoriten VfB Artern und dessen Trainer Matthias Köpp. „Wir wollen gut starten und wir freuen uns einfach, dass es wieder losgeht. Uns erwartet ein echtes Hammerprogramm zum Auftakt. Wenn wir das meistern, kommen wir unserem Ziel, dem Aufstieg einen großen Schritt weiter“, so der VfB-Trainer.

Mit dem Hammerprogramm meint er zum Auftakt das Spiel gegen Lipprechterode, dann das Halbfinale im Kreispokal gegen Ebeleben und dann die Partie gegen Großweschsungen. „Daran müssen wir uns messen lassen. Und das ist auch gut so. Klar wird es schwer für uns aber wir haben das gesunde Selbstvertrauen, was man braucht. Von Arroganz ist keine Spur, das wäre fatal“, sagte Köpp weiter. Arterns ärgster Konkurrent ist der Nachbar Kalbsrieth, der aber schon mehrmals betont hat, mit dem Aufstieg nicht zu planen. Der KSV, der einen Wechsel auf der Trainerbank hatte und nun mit Tom Schwarzlos einen Mann aus den eigenen Reihen hat, ist mit fünf Punkten im Rückstand. Am Wochenende geht es in Ilfeld beim Auftakt um wichtige Punkte. Die prominenteste Verstärkung in den Reihen des KSV ist Norman Both. Der Goalgetter, der beim SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen in der vergangenen Saison maßgeblich mit am Aufstieg beteiligt war, möchte kürzer treten. Und dadurch, dass sein Sohn auch in Kalbsrieth wird er außerdem über kurz oder lang einen Übungsleiterposten ausführen. Gegen Ilfeld wird er aber noch nicht spielen können. „Ja, wir freuen uns nach der anstrengenden Vorbereitung darauf, dass es wieder losgeht und hoffen, dass uns weder Wetter noch Corona einen Strich durch die Rechnung machen. Wir haben einige Ausfälle zu verkraften aber unser Kader ist breit und es wird eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stehen. Wir wollen die positive Hinrunde fortführen und uns in der Spitzengruppe der Kreisoberliga festsetzen.

Im Hinspiel trennten sich Lipprechterode (in Weiß) und Artern 3:3. Foto: Kurt Trost

Die Stimmung in Artern könnte für Köpp momentan nicht besser sein. Auch wenn er drei Ausfälle zu beklagen hat. Florian Lesny und Niklas Heckert sind verletzt. Lesny hat sich den Mittelfuß gebrochen und es ist fraglich, ob er in dieser Saison noch zum Einsatz kommt. Der dritte im Bunde ist Georg Schmitt, der seine fünfte gelbe Karte absitzen muss. „Unser Kader ist nicht breit aber gut. Die Ausfälle werden wir kompensieren. Ich gebe den Jungs Tag für Tag das Gefühl, dass sie eine Topmannschaft sind und wir erstmal geschlagen werden müssen. Dieses Selbstvertrauen haben wir uns erarbeitet und dürfen wir gerne nach außen tragen“, ist Köpp frohen Mutes. Für den Arterner Trainer ist LSG Großwechsungen die Mannschaft, die ihm an ehesten gefährlich werden könnte. Doch morgen geht es im Topspiel erstmal gegen Lipprechterode, dem letztjährigen Meister. Und wie im Hinspiel könnte es wieder hitzig werden.

Aber auch in Großwechsungen herrscht Zuversicht. „Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Und ich möchte auch gerne aufsteigen. Doch das muss im Verein noch besprochen werden, ob wir melden. Die Testspielergebnisse haben gezeigt, dass wir es können. Dennoch hat Artern momentan die deutlich besseren Karten. Unsere Vorbereitung lief nicht so optimal. Ich hätte gerne öfter trainiert und mehr gespielt“, schätzt Großwechsungens Trainer René Kiel die Lage ein. In den Tests hat er mit seinem Team unter anderem Landesklässler Leinefelde klar geschlagen. Nun geht es gegen Kraja wieder los. „Ein unbequemer Gegner, der jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Das wird keinesfalls leicht für uns“, so Kiel weiter.