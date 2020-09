Krenz mit Top-Zeiten beim Anschubtest

Oberhof. Die deutschen Bobfahrer überprüften in Oberhof ihre Form am Start mit einem Anschubtest. Ein Thüringer lag ganz vorn.

Fast alle deutschen Bobfahrer versammelten sich am Wochenende zum Anschubtest in Oberhof. Zuvor wurde bei jedem Sportler und Trainer ein Coronatest durchgeführt. „Es war ein großer Aufwand. Doch wir hatten glücklichweise keinen einzigen positiven Fall“, freute sich Bundestrainer René Spies. Schließlich hätte ein Corona-Fall ganze Teams in Quarantäne geschickt.