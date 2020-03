Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krieghoff läuft und hilft

Etwas deprimiert wirkt er schon. Marcel Krieghoff ist alles andere als begeistert, dass alle Wettkämpfe abgesagt wurden. Aber er hat Verständnis dafür. „Es ist eine Ausnahmesituation. Die Maßnahmen müssen sein, das ist mir bewusst. Aber ich war so gut in Form, habe in den letzten Monaten hart trainiert. Das ist nun hinfällig", sagt der Läufer vom SC Impuls Erfurt, der sich für den Rennsteig-Supermarathon vorbereitet hat.

Krieghoff versucht, sich mit kleinerem Umfang fit zu halten. Dauerläufe stehen an, keine Tempoeinheiten. Und ein paar ganz besondere Läufe. Ein Kaufhallenbetreiber in Bad Langensalza ruft ihn an, ob er nicht für ältere Leute die Einkäufe erledigen könne. Der 36-Jährige ist sofort dabei. Er bekommt Adressen, holt die Einkaufszettel – und rennt los. Sind die Listen abgearbeitet, geht es im Laufschritt zurück und die Einkäufe werden über Zaun, Terrasse oder Balkon gereicht. „Mal sind es drei Bestellungen am Tag, mal nur eine. Wenn ich die dankbaren Gesichter sehe, weiß ich, dass ich das Richtige tue", sagt er. Sein Ziel ist die Berglauf-WM auf Lanzarote im November. Bis dahin das Training auf hohem Level fortzuführen, ist für ihn fast unmöglich, wenn keine Wettkämpfe stattfinden. Aktuell läuft er um die 100 Kilometer in der Woche, zu Spitzenzeiten sind es 250. Bis es wieder soweit ist, werden noch einige Einkaufszettel auf ihn warten, die er laufend und lächelnd erledigt.